У Черкасах ліквідовано центр мінімізації митних платежів (ФОТО)

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом 487 мільйонів гривень.

Про це «Прочерку» повідомили в головному управлінні ДФС в області.

У ході операції «Рубіж-2018» і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України, було встановлено групу осіб, які за рахунок використання підконтрольних підприємств та схеми «зустрічних потоків» надавали підприємствам реального сектору економіки м. Черкаси, м. Києва та інших регіонів України послуги з приховування (неповернення) валютної виручки при експорті товарів, мінімізації сплати митних платежів при імпорті товарів та легалізації товарно-матеріальних цінностей, ввезених контрабандним шляхом.

З метою забезпечення функціонування незаконної схеми діяльності, учасниками «центру мінімізації митних платежів» створено ряд підконтрольних підприємств – експортерів та імпортерів, які діяли на території України, а також підприємств-нерезидентів.

Для ведення незаконної діяльності вказана група осіб протягом 2015 – 2018 років надавала послуги з приховування (неповернення) валютної виручки при експорті товарів до країн Європейського союзу та мінімізації митних платежів, шляхом проведення різного роду незаконних операцій, у тому числі шляхом транспортування на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, переважно з країн Європейського союзу, Китаю та інших, по занижених цінах.

Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених через підприємства, які входили до «центру мінімізації митних платежів», протягом 2015-2018 років склав близько 487 млн. гривень.

Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області в ході проведення санкціонованих обшуків на території м. Черкаси та м. Києва виявлено та вилучено бухгалтерські документи та документи зовнішньоекономічної діяльності, що підтверджують злочинну діяльність учасників викритого «центру мінімізації митних платежів», 5 печаток підприємств-нерезидентів та 20 печаток підприємств та підприємців як реального сектору економіки так і таких, що мають ознаки «фіктивності».

Наразі слідчі дії тривають.

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