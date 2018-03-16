Савін вийшов на роботу, - журналіст

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради Артур Савін відсьогодні – на своєму робочому місці.





Про це у «Фейсбуці» повідомив журналіст Вадим Комаров.

Нагадаємо, пана Савіна звинувачували в отриманні неправомірної вигоди (хабаря) в сумі 105 тис. грн.

Суд відмовив слідчому в клопотанні про продовження терміну відсторонення його від посади.

«Таким чином, звинувачення у перевищенні службових повноважень при видачі містобудівних умов та обмежень по ПП "Шора" та "Будгарант" по факту вже луснуло, як мильна бульбашка, – пише Вадим Комаров. – Але...! Ми пам`ятаємо, що саме у вчинені цих правопорушень старший слідчий з особливо важливих справ СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції М.Д.Уланов та процесуальний прокурор прокуратури Черкаської області Рейдало Ю.Д. оголосили підозру не тільки А.Савіну, а й головному архітектору міста В.Чернусі. Схоже, що тепер сніжний ком, створений борцями із злочинністю, буде котитися у зворотному напрямку, перетворюючи Уланова та Рейдало в осіб, що вчинили кримінальний злочин, а саме притягнення невинної особи до кримінальної відповідальності. Оскільки з моменту вручення підозри склад злочину є закінченим».

Відповідно до статті 372 Кримінального кодексу України, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою – карається обмеженням волі на строк до п'яти років чи позбавленням волі на той самий строк. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією, – карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

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