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Савін вийшов на роботу, - журналіст

16 березня 2018, 10:24 Новини Черкас та Черкаської області
Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради Артур Савін відсьогодні – на своєму робочому місці.

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Про це у «Фейсбуці» повідомив журналіст Вадим Комаров.

Нагадаємо, пана Савіна звинувачували в отриманні неправомірної вигоди (хабаря) в сумі 105 тис. грн.

Суд відмовив слідчому в клопотанні про продовження терміну відсторонення його від посади.

«Таким чином, звинувачення у перевищенні службових повноважень при видачі містобудівних умов та обмежень по ПП "Шора" та "Будгарант" по факту вже луснуло, як мильна бульбашка, – пише Вадим Комаров. – Але...! Ми пам`ятаємо, що саме у вчинені цих правопорушень старший слідчий з особливо важливих справ СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції М.Д.Уланов та процесуальний прокурор прокуратури Черкаської області Рейдало Ю.Д. оголосили підозру не тільки А.Савіну, а й головному архітектору міста В.Чернусі. Схоже, що тепер сніжний ком, створений борцями із злочинністю, буде котитися у зворотному напрямку, перетворюючи Уланова та Рейдало в осіб, що вчинили кримінальний злочин, а саме притягнення невинної особи до кримінальної відповідальності. Оскільки з моменту вручення підозри склад злочину є закінченим».

Відповідно до статті 372 Кримінального кодексу України, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою – карається обмеженням волі на строк до п'яти років чи позбавленням волі на той самий строк. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією, – карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

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Коментарі  

 
0 #6 Комаров плюс Савін - нуль 16.03.2018 11:52
Цитую Дональд Трамп:
А орден когда ему на грудь повесят ?

А Вадік комаров може йому свій подарувать - той, який за підставними документами від Кучми отримав ;-)
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0 #5 Поспішив, тріпло 16.03.2018 11:45
Те, що цей щур вийшов на роботу, означає тільки те, що або докази зібрали безтолково, або суддя "потрудився" так, як савіну треба.
А от "сніжний ком", як пише фантазьор Комаров, тепер котиться у його напрямку - бо з моменту звинувачення у ЗМІ поліцейського і прокурора у скоєнні злочину, який вони не скоювали, - склад злочину, скоєного самим Комаровим, є закінченим. Який номер статті "Наклеп і його розповсюдження" - шукати в Карному кодексі ліньки, хай сам цей "журналіст" пошукає.
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+1 #4 Lok 16.03.2018 11:27
"Принциповість" Комарова по окремим питанням викликає певний подив.
Житловий будинок в зоні рекреації - все нормально, хай буде...
Чи це пов'язано з дружніми стосунками з головним архітектором?
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+1 #3 Урюк 16.03.2018 11:23
Все, я бачив в житті все... Пєтя - це Перемога !!!
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+9 #2 Дональд Трамп 16.03.2018 11:08
А орден когда ему на грудь повесят ?
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+1 #1 Война крыш 16.03.2018 10:45
Кровельная фирма "PREFA" - крыша прочная как бык!
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