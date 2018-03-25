Стали до служби шестеро нових патрульних поліцейських

23 березня прийняли присягу ще 6 нових вартових порядку, інформують у патрульній поліції Черкащини.



«… Тепер ви з гідністю несете високе звання поліцейського!», ‒ наголосив начальник Управління Олександр Кокоба.

Також зі складанням присяги нових патрульних прийшов привітати заступник начальника ГУНП в Черкаській області, полковник поліції Руслан Іванович Горяченко.

Нові патрульні успішно пройшли усі етапи відбору та тривале навчання.

Відтепер штат управління патрульної поліції у Черкаській області налічує 380 осіб.

Після урочистостей поліцейські приймали вітання від рідних.

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