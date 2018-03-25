Стали до служби шестеро нових патрульних поліцейських

«… Тепер ви з гідністю несете високе звання поліцейського!», ‒ наголосив начальник Управління Олександр Кокоба.
Також зі складанням присяги нових патрульних прийшов привітати заступник начальника ГУНП в Черкаській області, полковник поліції Руслан Іванович Горяченко.
Нові патрульні успішно пройшли усі етапи відбору та тривале навчання.
Відтепер штат управління патрульної поліції у Черкаській області налічує 380 осіб.
Після урочистостей поліцейські приймали вітання від рідних.
І останній тест для нових поліцейських. Якщо О.Какоба буде їхати напідпитку за рулем в авто,порушуючи правила ДР, при зупинці його буде бити морди поліцейським, які будуть дії нових поліцейських?