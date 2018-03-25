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Стали до служби шестеро нових патрульних поліцейських

25 березня 2018, 16:34 Новини Черкас та Черкаської області
23 березня прийняли присягу ще 6 нових вартових порядку, інформують у патрульній поліції Черкащини.

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«… Тепер ви з гідністю несете високе звання поліцейського!», ‒ наголосив начальник Управління Олександр Кокоба.

Також зі складанням присяги нових патрульних прийшов привітати заступник начальника ГУНП в Черкаській області, полковник поліції Руслан Іванович Горяченко.

Нові патрульні успішно пройшли усі етапи відбору та тривале навчання.

Відтепер штат управління патрульної поліції у Черкаській області налічує 380 осіб.

Після урочистостей поліцейські приймали вітання від рідних.

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Коментарі  

 
+4 #2 ХХХ 25.03.2018 18:18
Тепер ви з гідністю несете високе звання поліцейського!» , ‒ наголосив начальник Управління Олександр Кокоба......
І останній тест для нових поліцейських. Якщо О.Какоба буде їхати напідпитку за рулем в авто,порушуючи правила ДР, при зупинці його буде бити морди поліцейським, які будуть дії нових поліцейських?
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+2 #1 Вартових все більше, 25.03.2018 16:46
а порядку все менше.
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