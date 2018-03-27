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Держрибагентство на Черкащині може очолити колишній заступник керівника обласної поліції

27 березня 2018, 21:27 Новини Черкас та Черкаської області
Як щойно стало відомо, за результатами конкурсу, оголошеного наказом Держрибагентства від 7 лютого №54 на посаду начальника управління Державного агентства рибного господарства у Черкаській області, переможцем з найбільшою кількістю балів 21.03.2018 року став Іванько Віктор Михайлович.
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Про це поінформував у «Фейсбуці» голова Громадської ради при Черкаській ОДА Євгеній Глєбов.

Віктор Іванько нині проходить службу на Донбасі, а перед цим був заступником начальника головного управління Національної поліції в Черкаській області.

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