реклама
Книжковий фестиваль

Алкоголь, конопля і неповнолітні: черкаські патрульні вночі влаштували рейд біля «Любави» (ДОДАНО ВІДЕО)

30 березня 2018, 23:02 Новини Черкас та Черкаської області
Працівники патрульної поліції Черкаської області разом із ювенальною превенцією вчора ввечері здійснили позаплановий візит до паркувального майданчика ТРЦ «Любава», де вже тривалий час розважаються неповнолітні.
Без імені

Як повідомила в коментарі сайту «ІнфоМІСТ» речник Патрульної поліції Зоя Вовк, рейд тривав з 20:00 до 23:00.

– Було перевірено понад 50 осіб, до адміністративної відповідальності за вживання алкоголю притягнуто більше 10 осіб. На місце викликалися викладачі, батьки. У 16-річного хлопця виявили пакетики з речовиною, схожою на канабіс, викликали слідчо-оперативну, хлопця доставили до райвідділу, викликали туди батьків, далі вже працювали слідчі, – переповіла Вовк.

uzhasno1

Вона також попросила містян не лише в соцмережах скаржитись на правопорушення під ТРЦ, а й телефонувати у 102.

– Учора ввечері мені в соцмережах написали про черговий факт бійки біля «Любави». Але, як з’ясувалось, жодних скарг у поліцію не було. Поки ми приїхали, правопорушення вже не було, – каже Зоя Вовк.

Відео патрульної поліції:

реклама

Коментарі  

 
+3 #2 Думка 31.03.2018 12:16
"Поки ми приїхали, правопорушення вже не було, – каже Зоя Вовк". Зою, мабуть правильно було б написати саме так: "Коли ми приїхали, правопорушників вже не було".
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+9 #1 Черкасчанин 31.03.2018 08:48
Слава богу,взялись за этот гадюшник.Главное,чтобы эти рейды не закончились одноразовой образцово-показательной поркой.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Від метеликів до драконів: черкащанка плете унікальні прикраси з мідного дроту
Каное на сцені під час виступу найпопулярнішого інді-гурту – чим здивували Черкаси
У Черкасах презентували фотовиставку «PROMKA» (ФОТО)
Театр
Loading...