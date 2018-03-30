Алкоголь, конопля і неповнолітні: черкаські патрульні вночі влаштували рейд біля «Любави» (ДОДАНО ВІДЕО)

Працівники патрульної поліції Черкаської області разом із ювенальною превенцією вчора ввечері здійснили позаплановий візит до паркувального майданчика ТРЦ «Любава», де вже тривалий час розважаються неповнолітні.



Як повідомила в коментарі сайту «ІнфоМІСТ» речник Патрульної поліції Зоя Вовк, рейд тривав з 20:00 до 23:00.

– Було перевірено понад 50 осіб, до адміністративної відповідальності за вживання алкоголю притягнуто більше 10 осіб. На місце викликалися викладачі, батьки. У 16-річного хлопця виявили пакетики з речовиною, схожою на канабіс, викликали слідчо-оперативну, хлопця доставили до райвідділу, викликали туди батьків, далі вже працювали слідчі, – переповіла Вовк.

Вона також попросила містян не лише в соцмережах скаржитись на правопорушення під ТРЦ, а й телефонувати у 102.

– Учора ввечері мені в соцмережах написали про черговий факт бійки біля «Любави». Але, як з’ясувалось, жодних скарг у поліцію не було. Поки ми приїхали, правопорушення вже не було, – каже Зоя Вовк.

Відео патрульної поліції:

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