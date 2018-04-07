На Кам’янщині сапери знищили 10 кг авіабомбу та 2 боєприпаси часів війни (ФОТО)

6 квітня на спеціальному полігоні сапери аварійно-рятувального загону спеціального призначення знищили 3 боєприпаси часів війни.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС України в Черкаській області.

Вибухонебезпечні предмети виявили місцеві жителі села Коханівка під час проведення земляних робіт у полі. Після отримання повідомлення за номером «101» на місце прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а згодом і піротехнічна група аварійно рятувального загону спеціального призначення. Після проведення ідентифікації боєприпасів було встановлено, що це 10 кг авіабомба та 2 артилерійські снаряди калібром 76 мм.

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