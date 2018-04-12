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Вибиті зуби, зламаний ніс, струс мозку, – смілянський активіст відходить від побоїв

12 квітня 2018, 20:28 Новини Черкас та Черкаської області
Смілянські активісти вважають, що їх соратника Іллю Слободяника сьогодні побили в місті Сміла через бездіяльність поліції. Справа в тім, що сім місяців тому, у вересні вже мав місце конфлікт між Слободяником та сином тодішнього в. о. мера міста.

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«Поліція працює по шаблонам, по яких людина не може себе захистити. Тоді Іллю перестріли біля будинку і пару разів вдарили. Тоді він написав заяву в поліцію, але винного не скоро викликали в поліцію на допит. Діяти поліція не стала. А ті негідники погрожували Іллі….» – розповідає «Прочерку» смілянка, активістка Краснокутська Катерина.

За її словами, нині Іллю побили в місті набагато жорстокіше, завдавши тяжких тілесних ушкоджень: вибиті зуби, зламаний ніс, струс мозку…

Катерина пов’язує інцидент з конфліктом між Іллею та колишнім в. о. мера Федоренком.

Місцеві активісти, стверджують, що до побиття Іллі причетний місцевий Вадим Д. Але в поліції кажуть, що це ще треба довести. Так чи інакше, там обіцяють перевірити всю інформацію, що надходить до правоохоронців.

До слова, черкаський активіст Вадим Баранцов досить позитивно відгукується про Іллю. Стверджує, що це мужня людина і «таких одиниці».

Як відомо, у смілянського активіста Іллі Слободяника раніше був конфлікт з колишнім в. о. міського голови Віктором Федоренко.

Нагадаємо, що у вересні зі слів активіста, на нього в людному місці Сміли поблизу магазину "Берізка" (р-н цукрового заводу) був скоєний напад сином Федоренка - Федоренком Віталіком та невідомим чоловіком в чорній кофті з золотим зображенням янголу.

Опісля розпочалася судова тяганина, де Федоренко старший поводився дуже дивно.

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