Гройсман розповів, що буде з «Софіївкою»

Про найближчі перспективи розвитку уманського дендрологічного парку «Софіївка» та про можливе його включення до Списку світової спадщини ЮНЕСКО розповів у «Фейсбуці» Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Національний дендрологічний парк «Софіївка». Місце, в якому хоча б раз у житті побував ледве не кожен українець. Цього року ми знайшли можливість допомогти парку – виділили 75 млн грн на реалізацію одразу декількох проектів, – нагадав Володимир Борисович. – Незабаром тут будуть японський сад, українська садиба, водоспад зі штучним озером. Так само профінансуємо встановлення пам’ятників та скульптур і будівництво необхідних інженерних мереж. Все це дозволить не тільки оновити парк, а й внести його до Списку світової спадщини ЮНЕСКО».

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