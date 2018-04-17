реклама
Книжковий фестиваль
реклама

У Черкасах мера, депутатів та поліцію не впускали на асфальтобетонний завод (ФОТО)

17 квітня 2018, 15:00 Новини Черкас та Черкаської області

Депутати Черкаської міської ради та громадські активісти не змогли потрапити на територію асфальтобетонного заводу, 51% якого належить міській владі. Їх туди не впустила охорона підприємства.

1523961978-327

Про це повідомляє Zmi.ck.ua з посиланням на міського голову Черкас Анатолія Бондаренка.

«Ми приїхали переговорити щодо діяльності асфальтобенного заводу, чому він досі не працює, подивитися, наскільки прозорою є фінансова та господарська діяльність керівництва заводу. І я вважаю, що ми маємо на це право, оскільки більша частина підприємства є власністю Черкаської міської ради. Однак депутатів та активістів туди взагалі не впустила охорона. Спочатку не хотіли впускали і мене, довелося викликати поліцію. На мою думку, такі речі є взагалі неприпустимими. Чому представники територіальної громади не можуть вільно потрапити на територію комунальної власності?

Як з'ясувалося, на території заводу керівництва немає, переговорити ні з ким. Ми хочемо, щоб асфальтобетонний завод ефективно працював задля інтересів Черкас, а не окремих осіб», – зазначив Бондаренко.

У підсумку на територію підприємства не змогли потрапити навіть працівники правоохоронних органів, яких теж не впустила охорона.

1523962128-870

реклама

Коментарі  

 
0 #6 Верник 17.04.2018 15:34
а какое основание у правоохорнных органов туда попадать??? Было заявление про преступление или есть зарегестрирован ное производство??? Или шавками мера захотелось стать???
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #5 Макс 17.04.2018 15:28
Толя ты 3 года уже как мер, и должен был этот вопрос решить давно, а теперь ты будеш кричать с трибуны что "ямы залатать не можем потому что не пустили". Оно слово -бездарь
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+6 #4 1 17.04.2018 15:21
И кто власть в городе? :-*
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #3 Пінкертон 17.04.2018 15:18
Люди в чорному приходили за девідендами чи чого? Взагалі, щоб зустрітися з будь-яким керівництвом і воно було на місці, є чарівна річ - телефон.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+6 #2 Регіональна Тальнівщина 17.04.2018 15:15
А чому не можна так просто взяти і звільнити директора-саботажника або подати на нього в суд?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #1 Черкасчанин 17.04.2018 15:11
А получить у прокурора ордер и вынести всех пуки не хватило?Или опять по -тупому попиариться приехали?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Кольорова інсталяція та особлива «зебра» незабаром з’являться поблизу Черкаського зоопарку (ФОТО)
Весняні подорожі: топ-5 локацій та оренда квартир у Черкасах
У Холодному Яру масово зацвіли рідкісні підсніжники
Театр
Loading...