У Черкасах мера, депутатів та поліцію не впускали на асфальтобетонний завод (ФОТО)

Депутати Черкаської міської ради та громадські активісти не змогли потрапити на територію асфальтобетонного заводу, 51% якого належить міській владі. Їх туди не впустила охорона підприємства.

Про це повідомляє Zmi.ck.ua з посиланням на міського голову Черкас Анатолія Бондаренка.

«Ми приїхали переговорити щодо діяльності асфальтобенного заводу, чому він досі не працює, подивитися, наскільки прозорою є фінансова та господарська діяльність керівництва заводу. І я вважаю, що ми маємо на це право, оскільки більша частина підприємства є власністю Черкаської міської ради. Однак депутатів та активістів туди взагалі не впустила охорона. Спочатку не хотіли впускали і мене, довелося викликати поліцію. На мою думку, такі речі є взагалі неприпустимими. Чому представники територіальної громади не можуть вільно потрапити на територію комунальної власності?

Як з'ясувалося, на території заводу керівництва немає, переговорити ні з ким. Ми хочемо, щоб асфальтобетонний завод ефективно працював задля інтересів Черкас, а не окремих осіб», – зазначив Бондаренко.

У підсумку на територію підприємства не змогли потрапити навіть працівники правоохоронних органів, яких теж не впустила охорона.

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