Французькі інвестори зацікавлені у переробці черкаського сміття

У Черкаській міській раді відбулася робоча зустріч між представниками міської влади і французької компанії SUEZ. Участь у зустрічі взяли заступники міського голови Ігор Волошин та Людмила Бордунос, представники департаментів економіки та розвитку і ЖКК ЧМР, а також комунального підприємства «Черкаська служба чистоти». Під час заходу обговорили перспективи співпраці міста Черкаси та цієї компанії у напрямку утилізації та переробки відходів.



Як розповіла представниця компанії Alexandra Bourgoin, SUEZ працює на 5 континентах, річний оборот складає 15,9 млрд євро. За словами пані Александри, вони займаються повним циклом виробництва і переробки води, а також повним циклом переробки відходів, виробляючи з них або вторинні матеріали, або енергію. У сферу їхньої діяльності входить збір як побутових відходів, так і комерційних, індустріальних та небезпечних відходів. SUEZ має свої сміттєспалювальні заводи і експлуатує полігони ТПВ, на яких, окрім всього, збирає та очищує біогаз.

- Нас цікавить вибір майданчика для розміщення сортувальної станції – компост-метанізація. В тому числі може бути і майданчик на полігоні. І окреме питання – участь компанії SUEZ в експлуатації полігону, – зазначила представниця компанії.

- Для Черкас дуже актуальною є проблема утилізації та переробки сміття. Тому, враховуючи великий досвід роботи вашої компанії у цьому напрямку, місто зацікавлене у співпраці на взаємовигідних умовах, – зазначив заступник міського голови Ігор Волошин.

Французькі інвестори цікавилися майданчиками, на яких вони могли б розмістити свої потужності. Черкаські комунальники повідомили, що наразі у Черкасах існує кілька таких ділянок. Особливо зацікавила учасників зустрічі перспектива будівництва заводу із виробництва компосту. Це дозволило б ефективно утилізувати листя та гілля, якого утворюється чимало у такому зеленому місті, як Черкаси, а також переробляти побутові органічні відходи.

Для ефективної роботи з відходами, зауважили представники французької компанії, Черкасам належить запровадити роздільне збирання відходів. Представники міської влади зазначили, що робота у цьому напрямку ведеться. Так, у Черкасах вже є контейнери для збору небезпечного сміття (батарейок і люмінесцентних ламп). Також біля деяких житлових будинків вже є контейнери для збору пластику і скла, які потім відправляють на переробку. Урни для роздільного збору сміття вже є у черкаських парках.

Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

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