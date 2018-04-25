«Рух нових сил» проводить у Черкасах «Народний гуркіт України» (додано)

Акцію «Народний гуркіт України» проводить сьогодні «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі в багатьох містах України, в тому числі і в Черкасах на Соборній площі.

Як повідомив координатор обласної організації партії Сергій Яковенко, мета акції – «привернути увагу громадськості, до фактів корупції президента України Петра Порошенка».

За словами пана Яковенка, «останнім дзвіночком» стало оприлюднення так званих плівок депутата Оніщенка. Факти із цих плівок не розслідуються. Тому «Рух нових сил» вимагає відставки президента Порошенка та притягнення його до відповідальності. Як це було зроблено із президентом Південної Кореї Пак Кин Хе.

Наприкінці акції її учасники написали рідкою крейдою на майдані біля Черкаської ОДА іронічне гасло: «10 млн $ Пєтє – і ти хороший парєнь», натякаючи на звинувачення Петра Порошенка, які прозвучали у звукозаписах Оніщенка.

Після цього почали кидати на землю дрібні гроші.

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