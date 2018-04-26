У Тальному може статися сміттєвий колапс: влада обурена діями орендарів сміттєзвалища

Приватна структура, яка сиділа на фінансових потоках громади, зараз шантажує тальнівську громаду, забороняючи їй вивозити на міське сміттєзвалище сміття. Про це сьогодні розповів журналістам голова Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади Олексій Юрченко, інформує «Прочерк».

– Сьогодні в мене була неприємна розмова на підвищених тонах з орендарем сміттєзвалища. Мова про те, що у 2008 році Тальнівська РДА прийняла дуже цікаве рішення: міське сміттєзвалище передали в приватні руки на 49 років. Коли район був цілісний, прибиранням займалося приватне акціонерне товариство «Комунальник». Зараз, з утворенням ОТГ, ми намагаємося створювати комунальне підприємство, щоб самим обслуговувати громаду, а приватна структура шантажує громаду, – поскаржився журналістам Олексій Юрченко, надавши проблемі публічності.

За його словами, стороною договору в підписаних у 2008 році документах була й Тальнівська РДА, яка тепер усунулася від вирішення проблеми.

– Взагалі, законність договору і можливість передання такого стратегічного об’єкту в приватні договори ще треба вивчати… Два місяці тому ПРАТ «Комунальник» вже виставляло нам ультиматум. Тільки завдяки втручанню голови ОДА Юрія Ткаченка ситуацію вирішили. Нині ж законодавство змушує сортувати сміття, що ми й стали робити. Водночас «Комунальник» прислав нам лист, що в них немає водіїв і вони не возитимуть сміття. Ми вимушені були оголосити конкурс і до нас зайшла уманська фірма, проте «Комунальник» заборонив возити сміття на сміттєзвалище. Якщо не знайдемо важелів впливу на приватну структуру, то будуть екологічні проблеми зі сміттям, – наголосив Олексій Юрченко.

За його інформацією, до створення ОТГ попередня влада працювала з «Комунальником» фактично без звітності. При цьому, підприємству перераховувалося 3 мільйони гривень, міськрада закуповувала для підприємства обладнання…

– Коли утворилася громада, то ми просто побачили, що за такі речі, грубо кажучи, можуть посадити. Звісно, стали з’ясовувати питання. Але до сьогодні нас пускали на сміттєзвалище. Сьогодні ж, коли в нас була складна розмова, мене мало не послали. Тож буду бити у всі дзвони. Бо сам факт законності договору, де стратегічний об’єкт – сміттєзвалище – передали в приватні руки, викликає питання, – наголосив голова Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади.

Ситуацією, за його словами, ускладнює те, що сміттєзвалище лежить на землях села Глибочок, яке не входить до громади.

– Добре, що громада села розуміє проблему, також розуміє, що сама не утримуватиме об’єкт і готова розірвати договір з приватником, щоб передати об’єкт нашій громаді на утримання. Але все це розтягнуте в часі. А сміття треба возити зараз! Альтернативою є паспортизоване сміттєзвалище в селищі Здобуток, але воно настільки маленьке – 0,7 чи 0,8 га, що просто не підходить нам. Крім того, там неподалік свердловина, з якої селище Здобуток живиться водою. Тому ситуація в Тальному критична. Проблема створена штучна через монополіста, який не дає користуватися сміттєзвалищем. І ми маємо негайно знайти вихід з ситуації, – наголосив Олексій Юрченко.

Юрченко визначає термін тиждень на вирішення ситуації. Інакше, каже, можлива екологічна катастрофа.

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