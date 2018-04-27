Екологи розповіли в Черкасах, що не так з Канівською ГАЕС

Можливе будівництво Канівської гідроакумулювальної електростанції зашкодить екології Канівщини, створить нові проблеми для населення і не є економічно доцільним.

Про це під час сьогоднішньої прес-конференції у прес-центрі «Вичерпно» розповіли експерти одної з найстаріших громадських організацій нашої держави – Національного екологічного центру України, Дмитро Іванов і Руслан Гаврилюк.

Нагадаємо, що ГАЕС – це електростанція, метою якої є вирівнювання добового графіку навантаження енергосистеми. Уночі, коли в мережі багато «зайвої електроенергії», агрегати ГАЕС перекачують воду з нижнього сховища у верхнє, а в моменти пікових витрат електроструму цю воду пускають на агрегати, щоб виробляти додаткову електроенергію.

Разом із тим, за словами фахівців, сьогодні існує чимало сучасних засобів регулювання добового графіку навантаження. Так, американський підприємець Ілон Маск побудував із цією метою у Австралії цілі акумуляторні поля. Натомість, будівництво Канівської ГАЕС займе більше 10 років, і на той час така технологія стане взагалі «технологією кам’яного віку». З цієї причини ЄБРР і Світовий банк відмовилися фінансувати будівництво Канівської ГАЕС; не виділяє коштів і Державний бюджет України. Тому ініціатори будівництва наразі шукають інвесторів у Китаї.

Натомість, як наголосили екологи, будівництво ГАЕС зруйнує екосистему Канівських гір, призведе до вирубки лісів на 1000 га, унеможливіть створення Середньодніпрянського національного парку, призведе до знищення села Бучак і може погіршити стан басейнів довколишніх річок.

Як розповіли фахівці, гідроенергетика активно розвивалася с СРСР до 1980-х років, коли її було заморожено. Новий сплеск інтересу до цієї галузі відбувся на початку 2000-их років. Відновилося будівництво гідроагрегатів на Дністрі, спорудження Талшицької ГАЕС на Південному Бузі. В 2016 році Уряд схвалив програму розвитку гідроенергетики в Україні, яка, зокрема, передбачає спорудження Канівської ГАЕС, зарегулювання Дністра (будівництво на річці каскаду електростанцій) та добудову Ташлицької ГАЕС.

Схвалення урядової програми згуртувало громадянське суспільство в боротьбі проти неї. Представники громадськості наголошують, що програма суперечить національному законодавству, позиції Міністерства екології та природних ресурсів, а також євроінтеграційним зобов’язанням України. Ймовірні екологічні загрози, через які в 1980-их роках зупинили будівництво об’єктів гідроенергетики, знов постали перед українським суспільством.

Про це, зокрема, йшлося під час круглого столу, який 18 квітня відбувся у Верховній Раді. Загальна думка, яку висловили народні депутати, екологи, енергетики, представники громадянського суспільства, науковці, представники регіональних влад, – розвиток гідроенергетики має відбуватися в контексті загальної системи управління гідроресурсами, не завдавати негативного впливу поверхневим водам і екосистемам.

– Реалізація таких проектів, як Канівська ГАЕС, це – внутрішня окупація України, – висловив своє переконання під час сьогоднішньої прес-конференції в Черкасах депутат Канівської міськради, свободівець Юрій Гамалій. – По-суті, знищують українство, щоб набивати кишені грошима. Вдумайтеся: Канівські гори буде зруйновано, і їх уже ніколи не буде... Ми переконані, що зараз потрібно не нищити, а відновлювати те, що було зруйновано раніше, в тому числі при будівництві Дніпровського каскаду.

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