Завершився наймасштабніший інтелектуальний конкурс країни. Поміж фіналістів – черкащани

24 квітня в Києві відбувся ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, інформують у Черкаській облдержадміністрації.

Щорічно понад 100 тисяч учнів готують свої наукові дослідження, і тільки 1136 молодих дослідників після етапів конкурсу потрапили цього року до фіналу. Серед них – 45 представників Черкащини, 26 з яких отримали призові місця.

Уперше конкурс-захист МАН проходив за новою формулою – п’ять насичених науково-освітніми і культурно-мистецькими подіями днів.

Урочисте відкриття конкурсу відбулося 19 квітня у Центрі культури і мистецтв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Фіналістів найбільшого інтелектуального змагання України особисто привітали Прем’єр-міністр, очільники міністерств, провідні зарубіжні і вітчизняні вчені.

Відкрив урочисту частину конкурсу президент Малої академії наук України, академік Національної академії наук України Станіслав Довгий.

Вперше на церемонії відкриття був присутній Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

– Мені надзвичайно приємно сьогодні бути присутнім серед справжньої еліти. Безумовно, ви заслуговуєте всіляких компліментів, але я гордий тим, що точно знаю, як виглядають 1200 справжніх сучасних зірок України. Я пишаюся вами, як і ваші рідні і близькі, і насправді коли розумієш, які ви проходите випробування, скільки зусиль докладаєте, щоб відкрити той талант і можливості, ті обставини складають усе найкраще, що мають у житті, щоб кожен із вас був успішним. Вважаю, що справжня наука починається з Малої академії наук, – наголосив очільник Уряду.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, звертаючись з привітаннями до учасників конкурсних змагань, закликала знайомитися з однодумцями для реалізації спільних проектів: «Кожен з вас пройшов горнило конкурсу, кожен з вас має власну ідею. Кожен з вас робить більше своїх однокласників, якщо ви опинилися тут. Я зичу вам, щоб ви в науці знайшли багато нового і важливого. Щоб ви мали насолоду, мали осяяння внаслідок кропіткої праці, щоб ви відчували велику творчу енергію і наснагу».

Перед фіналістами конкурсу також виступили французький імунолог і цитолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2011 року Жюль Оффман,тимчасово повірена у справах Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні пані Наджла Аль-Раїс, заступник міністра молоді і спорту України Олександр Ярема, академік Національної академії наук України Віктор Грінченко.

Урочисте нагородження переможців усіх секцій відбулося 23 квітня у Міжнародному центрі культури і мистецтв.

Усього на фінальний етап конкурсу було представлено 1170 науково-дослідницьких робіт учнів МАН. З них 67 школярів вибороли золоті медалі, «срібло» здобули 194 учасники, а «бронзу» Всеукраїнського конкурсу-захисту отримали 312 юних дослідників.

Десяту частину нагород – 6 золотих медалей, 15 срібних та 5 бронзових нагород – вибороли конкурсанти черкаської команди. Імена наших інтелектуалів-переможців ТУТ.

Перед церемонією нагородження переможців відбулась виставка науково-технічних винаходів і розробок учнів МАН, які брали участь у конкурсі. Експонати та розробки чотирьох конкурсантів з Черкащини були відібрані організаторами для презентації на виставці: Барілко Вєсти, Скирди Яни, Валявської Єлизавети та Проценко Вікторії.

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