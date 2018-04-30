Загиблому військовому Сергію Кобченку відкрили пам’ятну дошку

На роковини загибелі на канівській школі №4 відкрили пам’ятну дошку загиблому в АТО Сергію Кобченку.



Про це повідомляє «Kanos» із посиланням на інформацію із сайту Канівської міської ради.

Із нагоди роковин від дня загибелі Сергія Кобченка, які відзначали 25 квітня, сьогодні у Канівській школі №4, випускником якої є захисник, встановили меморіальну дошку.

Відзначимо, що це вже другий пам’ятний знак в цьому навчальному закладі, адже раніше тут вже було встановлено дошку Андрію Петрушенку, молодшому сержанту ЗСУ, який служив у 44-й окремій артилерійській бригаді та героїчно загинув в ніч на 11 січня 2015 року.

Право відкрити меморіальну дошку надано дочці героя – Валерії.

«Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять мого батька. Він був справжнім батьком, справжнім воїном, другом, побратимом і залишиться таким назавжди в наших серцях. Героїв не вмирають», – сказала Валерія Кобченко.

Директор ЗОШ №4 Ірина Верба відзначила, наскільки сумно, що доводиться збиратися саме з такого приводу. Утім, вшанувати пам'ять воїна й захисника прийшло багато людей. Серед них - в.о. заступника керуючого справами Володимир Святелик, депутати Канівської міської ради, представники структурних підрозділів, освітяни, активні громадяни.

«Уже п’ятий рік в нашій країні йде справжня війна. Кількість загиблих воїнів доходить до 5 тис. В місті Каневі таких героїв четверо: Андрій Петрушенко, Анатолій Чупилка, Олександр Перцев і Сергій Кобченко. Ці воїни в нашій пам’яті. І поки ми про них пам’ятаємо, вони продовжуватимуть жити разом з нами», - відзначив Володимир Святелик.

«Нам 450 особам з міста й району випала велика честь - стати на захист незалежності України. І ми обов’язково переможемо, і як писав Тарас Шевченко «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі…», – зауважив учасник АТО Микола Порожній.

Народився Сергій Кобченко 6 червня 1972 року у м.Канів. 1987-го року закінчив Канівську ЗОШ №4. Коли військовий обов’язок покликав на захист України - служив старшим сержантом у 72-й окремій механізованій бригаді гранатометником. 25 квітня 2017 року від осколкових поранень в результаті оборони опорного пункту в м.Авдіївка Донецької області С.Кобченко загинув.

Указом Президента України №2175 від 5 липня 2017 року за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності країни, самовіддане виконання військового обов’язку Сергій Кобченко посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ-го ступеню.

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