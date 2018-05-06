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Україна подарувала Єгипту мапу-витинанку черкаського майстра (ФОТО)

06 травня 2018, 12:04 Новини Черкас та Черкаської області

Міністр МЗС України передав єгипетському Прем’єру для Президентської бібліотеки в Каїрі мапу-витинанку від майстра з Черкас.

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Про це інформує «Козацький край».

У рамках «Культурної дипломатії України від МЗС» міністр закордонних справ Павло Клімкін вручив Прем’єр-міністру Єгипту Шеріфу Ісмаїлу мапу України, виконану у техніці витинанки відомим майстром з Черкас Миколою Теліженком. Мапа-витинанка прикрашатиме Президентську бібліотеку в столиці Єгипту – Каїрі.

У офіційному повідомлення МЗС України роботу черкащанина відзначили як «геніальну»:

«Міністр закордонних справ України П. Клімкін здійснив візит до Єгипту, у ході якого відбулася його зустріч з Прем’єр-міністром Єгипту Шеріфом Ісмаїлом. Під час зустрічі єгипетській стороні було передано подарунки для майбутньої Президентської бібліотеки в Каїрі, зокрема, мапу України, виконану у техніці витинанка спеціально для цієї події.

Автором твору є пан Микола Теліженко — український скульптор, графік, заслужений художник України, справжній Майстер української витинанки, який зумів піднести її від хатнього рукомесла до образотворчої монументальності. Ми не мали сумніву, що наш задум знайде геніальне втілення. МЗС України щиро дякує за кропітку роботу, яку пан Микола здійснював протягом місяця, враховуючи всі наші побажання і особливості подарунку.

Однак мапа не була би такою унікальною, якби до віртуозного володіння ножицями Майстер не вклав у твір найдорожче – свою душу»”, – йдеться у повідомленні МЗС України.

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Світлана Кравець

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Коментарі  

 
+1 #1 Гарно! 06.05.2018 12:14
Дуже красиво зроблена карта. А тепер цікаво, яку свою карту Єгипту подарує рашка - теж з Кримом - з тією тільки різницею, що з краденим?
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