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Масове отруєння у Черкасах: вивчається 5 чинників, які могли вплинути на здоров'я дітей

11 травня 2018, 12:22 Новини Черкас та Черкаської області
Розслідування за фактом масового отруєння у Черкасах триває. Наразі вивчається більше 5 чинників, які могли стати причиною масового отруєння у Черкасах.

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Про це на прес-конференції повідомив глава столичного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Олег Рубан.

– По даному випадку на сьогоднішній день іде слідство. На сьогоднішній день вивчається більше 5 чинників, які могли б вплинути на здоров'я дітей, – цитує пана Рубана «РБК-Україна».

Тим часом, екс-радник міністра з надзвичайних ситуацій України Костянтин Гринчук під час прес-конференції в інформаційному агентстві «ГолосUA» висловив думку, що на питання, хто винен у масовому отруєнні дітей в Черкасах, можуть відповісти спецслужби або, як мінімум, більш компетентні фахівці, ніж ті, хто зараз задіяний у розслідуванні.

– Четверту добу держава не знає, чому сталося масове отруєння дітей в Черкасах... Це серйозний дзвінок для країни, оскільки найстрашніше – це незнання. Ця ситуація повинна бути максимально швидко розслідувана. Треба приймати урядові рішення щодо цієї ситуації. Але у нас поки ніхто нічого не знає, – підкреслив пан Гринчук.

Нагадаємо, станом на 10 травня до обласної лікарні було госпіталізовано 53 дитини, 4 вчителя, наразі з реанімації всі переведені у загальні палати. Отруєння у Черкасах сталося 8 травня, дітям стало зле під час шкільної лінійки.

Фото: pixabay.com-jarmoluk

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Коментарі  

 
0 #1 Fox 11.05.2018 12:47
оце в нас служби, що керманичі області і міста, що органи які нас захищати повинні не можуть з\ясувати причину отруєння. як води набрали в рота. самі то точно знають.
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