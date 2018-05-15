«Мажоритарка – це зло», – в Черкасах мітингували за зміну виборчих правил (ФОТО)

На Соборній площі Черкас відбулася акція за внесення змін до Виборчого кодексу України.



Організатором мітингу виступила громадська організація «Центр UA», повідомляє «Інфоміст».

Подібні заходи сьогодні відбуваються по всіх куточках України.

У Черкасах акцію підтримали опозиційні політсили. Загалом зібралось близько 200 черкащан.

За словами регіонального координатора «Центр UA» Сергія Пасічника, нині вибори до Парламенту відбуваються за законом, що було ухвалено у 2011 році, за змішаною системою. Відтак 50% Ради обирається на мажоритарних округах, а ще 50 – за закритим партійним списком. Зараз Україна може змінити ці «правила».

7 листопада минулого року Верховна Рада проголосувала за зміни до закону, які спрямовані на скасування «мажоритарки» та вибори до ВР за відкритими списками.

– Такі зміни дозволяють вбити одразу двох зайців. З одного боку, прибрати найбільш корупційну складову у Верховній Раді – мажоритарку, з іншого боку – дозволяє новим партійним лідерам у регіонах зайти у списки, щоб громадяни могли впливати на те, хто в ці списки потрапить і стане депутатом, – коментує Сергій Пасічник.

За його словами, Верховна Рада планує розглянути Виборчий кодекс у травні.

– Але там є проблема з тим, що внесено близько 4000 поправок. Це може серйозно загальмувати справу, – переконаний активіст.

За результатами акції лідери партійних осередків підписали листа, в якому просять обласну та міську ради звернутись до колег із Парламенту, щоб ті підтримали зміни до виборчого законодавства.

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