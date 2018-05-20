Віктор Ющенко висловив готовність підтримати всі ініціативи ЧНУ Новини Черкас та Черкаської області Наглядова рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького звернеться до Уряду та Верховної Ради з проханням підтримати інвестиційний проект щодо відбудови зруйнованого пожежею навчального корпусу університету.

Члени Наглядової ради підтримають ще цілу низку ініційованих Черкаським національним суспільно важливих проектів: внесення пам’яток трипільської культури до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО, створення на базі університету музею трипільської культури. Такі рішення ухвалила Наглядова рада Черкаського національного на черговому засіданні, що відбулося 17 травня. Члени Наглядової ради підтримають ще цілу низку ініційованих Черкаським національним суспільно важливих проектів: внесення пам’яток трипільської культури до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО, створення на базі університету музею трипільської культури. Такі рішення ухвалила Наглядова рада Черкаського національного на черговому засіданні, що відбулося 17 травня.

Наглядова рада університету створена в лютому 2016 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Її склад затверджено вченою радою університету та погоджено Міністерством освіти і науки України. Головою Наглядової ради є Третій Президент України Віктор Ющенко. До неї входять знані науковці, бізнесмени, громадські та політичні діячі. Як зазначив, відкриваючи засідання, Віктор Ющенко, «ми — віддані партнери університету і готові підтримати всі ваші ініціативи».

На засіданні заслухали звіт ректора Олександра Черевка про роботу за рік та прийняли низку важливих для навчального закладу рішень.

Ректор доповів про ключові напрями роботи університету: освітню, наукову, міжнародну діяльність, про національно-патріотичне виховання, про покращення матеріально-технічної бази. Він наголосив, що університет постійно працює над запровадженням у навчальний процес сучасних технологій, над комерціалізацією наукової діяльності. Дбають тут і про те, щоб підготовка фахівців задовольняла роботодавців. Він також відзначив, що в університеті успішно реалізовані проекти, створені за рішенням Наглядової ради. Так, послуги Центру аналітичних досліджень «Прагма» стають дедалі більше затребуваними в новостворених територіальних громадах.

— Звітуючись сьогодні перед Наглядовою радою, я, звісно, маю відзначити роботу з кожного напряму діяльності нашої команди. Сподіваюся, що ми проведемо не менш успішну, ніж у попередні роки, вступну кампанію, і університет 1 вересня відкриє двері талановитій, завзятій та перспективній молоді! Дякую всім членам Наглядової ради за підтримку і в масштабних проектах, і у вирішенні щоденних завдань, — підсумував Олександр Володимирович.

Голова Наглядової ради Віктор Ющенко відзначив:

— Для українських університетів настав непростий час, адже в сфері вищої освіти розгорнулася гостра конкуренція. Якщо ми не будемо конкурентоздатні й цікаві для роботодавців, якщо ми не йтимемо в ногу з часом, то програємо змагання за абітурієнта, за освіту, за перспективу.

Віктор Андрійович наголосив, що кожен викладач повинен працювати на набір студентів.

Схвально сприйняли члени Наглядової ради й ініціативу університету щодо відбудови згорілого корпусу №4, що по вулиці Остафія Дашкевича, 24.

Як доповів ректор Олександр Черевко, постраждала від пожежі будівля визнана пам’яткою архітектури місцевого значення і свого часу була окрасою центру Черкас.

Свого часу очолюючи Черкаську облдержадміністрацію, Олександр Черевко за підтримки Президента Віктора Ющенка сприяв його відбудові, яка відбувалася з 2006 по 2009 роки. Нині у відновленій частині навчаються студенти. Однак ліве крило залишається зруйнованим і становить загрозу для учасників освітнього процесу та містян. Тому завершення реконструкції приміщення ректор ЧНУ визначив своїм програмним завданням.

Дієвим партнером університету в цій роботі став народний депутат України Сергій Рудик. За його підтримки цьогоріч Державним бюджетом передбачено 9 млн грн для виконання першої черги відновлювальних робіт. Для завершення цієї роботи розроблено інвестиційний проект «Реконструкція навчального корпусу № 4 ЧНУ ім. Б. Хмельницького за адресою: вулиця Остафія Дашкевича, 24 у м. Черкаси».

Реалізацію проекту, пов’язаного зі збереженням історичної спадщини України, Наглядова рада взяла під особливу опіку.

Про підготовку міжнародної конференції «Кукутень-Трипілля: шлях до ЮНЕСКО» доповідали виконавчий директор Національного комітету ІКОМОС (Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць) Олена Сердюк, директор навчально-наукового інституту історії і філософії Наталія Земзюліна та начальник відділу охорони культурної спадщини та з питань релігій Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації Микола Олександрович Суховий.

Віктор Ющенко підкреслив надзвичайну важливість популяризації і збереження пам’яток трипільської культури як першої землеробської цивілізації Європи і запропонував працювати над створенням музею трипільської культури на базі ЧНУ.

— Університет повинен братися за такі проекти, адже науковці мають авторитет більший, ніж у політиків. Ви маєте інтелектуальний потенціал, інформаційні ресурси та запас об’єктивності, щоб реалізувати їх.

Наглядова рада вирішила звернутися до Кабінету Міністрів, Міністерства культури України щодо підтримки цих проектів на державному рівні.

У Черкаському національному члени Наглядової ради приєдналися до флешмобу до Всесвітнього дня вишиванки та оглянули виставку робіт студентів і викладачів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Завершився візит ознайомленням з роботою заводу «BEEHIVE» — сучасного заводу з іноземними інвестиціями, в лабораторіях якого працюють випускники Черкаського національного.

Про це повідомляє прес-служба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

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