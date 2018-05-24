У центрі Черкас в офісі, де закрився невідомий з гранатами, сталася стрілянина

Щойно поліція винесла пораненого з офісу, де сталася стрілянина. Штурм відбувся, лунали постріли.









Нагадаємо, в Черкасах невідома особа з двома гранатами і пістолетом зачинилася в будівлі за адресою Хрещатик 221. В будівлі знаходиться організація ВО "Черкащани".

Викликали вибухотехніків. У заходах по організації безпеки бере участь керівник нацполіції області Валерій Лютий.

"Берите носилки, там 200-й!" - закричали поліцейські.

На місці подій помітно місцевих політиків, зокрема, Араіка Мкртчяна, наближеного до ВО "ЧЕРКАЩАНИ" Казаряна, нинішнього заступника мера Черкас Буданцева...

Деталі згодом.

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