У центрі Черкас в офісі, де закрився невідомий з гранатами, сталася стрілянина

Нагадаємо, в Черкасах невідома особа з двома гранатами і пістолетом зачинилася в будівлі за адресою Хрещатик 221. В будівлі знаходиться організація ВО "Черкащани".
Викликали вибухотехніків. У заходах по організації безпеки бере участь керівник нацполіції області Валерій Лютий.
"Берите носилки, там 200-й!" - закричали поліцейські.
На місці подій помітно місцевих політиків, зокрема, Араіка Мкртчяна, наближеного до ВО "ЧЕРКАЩАНИ" Казаряна, нинішнього заступника мера Черкас Буданцева...
Деталі згодом.
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