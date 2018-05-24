реклама Черкащанка
реклама

У центрі Черкас в офісі, де закрився невідомий з гранатами, сталася стрілянина

24 травня 2018, 19:30 Новини Черкас та Черкаської області
Щойно поліція винесла пораненого з офісу, де сталася стрілянина. Штурм відбувся, лунали постріли.

33421558_1044239562401825_8568044037045485568_n

33471919_1642226912499007_4561713936499474432_n

Нагадаємо, в Черкасах невідома особа з двома гранатами і пістолетом зачинилася в будівлі за адресою Хрещатик 221.  В будівлі знаходиться організація ВО "Черкащани".

Викликали вибухотехніків. У заходах по організації безпеки бере участь керівник нацполіції області Валерій Лютий.

"Берите носилки, там 200-й!" - закричали поліцейські.

На місці подій помітно місцевих політиків, зокрема, Араіка Мкртчяна, наближеного до ВО "ЧЕРКАЩАНИ" Казаряна, нинішнього заступника мера Черкас Буданцева...

Деталі згодом.

33471919_1642226912499007_4561713936499474432_n

33363980_1044238289068619_5292313772201869312_n

реклама

Коментарі  

 
+3 #3 МВС 24.05.2018 20:48
Лютий молодець! Дерновий вже б вкакався! :-*
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #2 Абу-дабу 24.05.2018 20:36
Тварини! Петестріляють одне одного! бандити! А що там робив Казарян? Вірмени рулять?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #1 Артем 24.05.2018 19:41
Хто загиблий? Це був замах на Гуру???
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У Черкаському національному обрали найкрасивішу та найталановитішу студентку (ФОТО)
«Ліга сміху» в Золотоноші: перемогла команда депутатів і чиновників, а Рудик придбав собі золоте суддівське крісло (ФОТО)
Автор балансуючої скульптури в Черкасах на церемонії відкриття розкрив її секрети (ФОТО)
Театр
Loading...