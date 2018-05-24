Перестрілка відбулася між Гурою і його колишнім охоронцем, – ЗМІ

Під час інциденту в офісі ВО «Черкащани» у Черкасах відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром.







Про це «Главкому» повідомило джерело у правоохоронних органах.

«О 18:20 в приміщенні офісу на вул. Хрещатик, 221, відбулась сутичка між Гурою та громадянином Миколою Гончаром, який раніше працював охоронцем Гури. В результаті останній, погрожуючи предметом, схожим на гранату, закрився в кабінеті разом з Гурою», – розказав один із правоохоронців.

Повідомляється, що район навколо офісу оточений співробітниками правоохоронних органів.

Зазначається, що Гура - колишній заступник міського голови Черкас Анатолія Бондаренка. У кримінальних колах чоловік відомий на прізвисько «Гурентій».

Сергій Гура

Нагадаємо, за інформацією начальника управління ГУНП України в Черкаській області Валерія Лютого, поліція, отримавши повідомлення про те, що невідомий чоловік закрився в приміщенні ВО "Черкащани" із заручником, відразу оточили офіс. Коли з середини почулася стрілянина, поліцейські увірвалися всередину. Як з'ясувалося, під час стрілянини одного чоловіка (імовірно, нападника) було поранено, а іншого - вбито. Поранений перебуває у свідомості, його госпіталізовано в Третю лікарню Черкас.

За інформацією сайту Черкаської обласної ради, депутат облради Сергій Вікторович Гура обраний від політичної партії ВО "Батьківщина". Член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Член постійної комісії з питань екології, використання природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Дата народження: 2 листопада 1969 року. Освіта вища, безпартійний, голова спостережної ради приватного акціонерного товариства «Боровицьке», житель Черкас.

Прізвище Миколи Гончара згадувалося під час скандалу з розподілу безкоштовних земельних ділянок у Соснівці серед родичами і знайомими міського голови Черкас Анатолія Бондаренка. Одна із ділянок урешті дісталася Миколі Гончару.

Відео телеканалу "ВІККА":

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