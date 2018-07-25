Водія, через якого вчора в Черкасах загинули дружина і син поліцейського, затримано (ДОДАНО ВІДЕО)

Дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Черкаси на перехресті вулиць Чорновола – Чайковського. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Як стало відомо журналістам із власних джерел, на вулиці Чайковського поліція затримала харків'янина Миколу Івановича Захарченка 1980 року народження, який із 2017 року перебуває в активному розшуку Києво-Святошинським відділом поліції з приводу залишення місця ДТП. Цей чоловік має відношення до ДТП з потерпілими по вул. Чорновола і Чайковського в Черкасах.
У черкаських ЗМІ оприлюднено відео перепалки затриманого Захарченка з поліцейськими.
Погоджуюсь. Виправдання водієві, що скоїв це ДТП немає. Але, бачимо принциповість дій поліції, навіть з порушеннями в поведінці. Бо горе прийшло до їх колеги. "Тикають" людині, яка, ще не визнана винною (чи він керував машиною), звинувачення що п'яний, висновок медиків є? Але ж маємо факти і байдужості поліції в аналогічних випадках. Наприклад менше тижня назад у центрі, не кращий за цих, водій збив і травмував тяжко людину, розбив ще 4 машини. І поліція у своїх заявах пресцентру без медичної експертизи констатувала, що у водія "серцевий" напад. Хоча того водія теж притягували неодноразово за порушення ПДР.
Тепер ще й вбивці.
А це вже істинна правда. Правоохоронці багато говорять про "попередження злочинів", а самі замість реальної роботи просто катаються. Це ж легше. От і маємо страшний закономірний результат.
Машина явно не мажора, старье помойное. Задержанный уголовно-маргинальный контингент по своему социальному положению полностью соответствует автомобилю. Естественно, это не доказательство, но просто бросается в глаза.
Зачем брать грех на душу...милосерднее надо быть...убивать не надо...надо живьём закапывать...как в Сечи Запорожской...а там как Бог даст...(((