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Водія, через якого вчора в Черкасах загинули дружина і син поліцейського, затримано (ДОДАНО ВІДЕО)

25 липня 2018, 10:14 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини
Особовий склад Головного управління Національної поліції в Черкаській області висловлює співчуття колезі, співробітнику поліції, дружина та малолітній син якого загинули вчора в результаті смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Черкаси на перехресті вулиць Чорновола – Чайковського. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як стало відомо журналістам із власних джерел, на вулиці Чайковського поліція затримала харків'янина Миколу Івановича Захарченка 1980 року народження, який із 2017 року перебуває в активному розшуку Києво-Святошинським відділом поліції з приводу залишення місця ДТП. Цей чоловік має відношення до ДТП з потерпілими по вул. Чорновола і Чайковського в Черкасах.

У черкаських ЗМІ оприлюднено відео перепалки затриманого Захарченка з поліцейськими.

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Коментарі  

 
+10 #15 ЛІВС 25.07.2018 22:46
А, що там з меблевою королевою?? Всі забули? На вбивство велосипедиста сам генерал виїхав. Ціна ліцензії на вбивство? Як на зайця? кабана? качку?
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+7 #14 Нічого особистого 25.07.2018 17:40
Цитую ДЖЕКО:
Шан. "Антистецу". Згоден. Але кидається також у вічі "правильно" підібрана кандидатура. Десь шукають, щось вже скоїв. Дуже схоже на підставу. Сумнівно, що водій, якому світить "повна труба" утік, а потім відкрито катається по місту. Якби Ви знали, скільки в нас людей сидить за чужі злочини. Треба дійсно винних садити, я за правду.

Погоджуюсь. Виправдання водієві, що скоїв це ДТП немає. Але, бачимо принциповість дій поліції, навіть з порушеннями в поведінці. Бо горе прийшло до їх колеги. "Тикають" людині, яка, ще не визнана винною (чи він керував машиною), звинувачення що п'яний, висновок медиків є? Але ж маємо факти і байдужості поліції в аналогічних випадках. Наприклад менше тижня назад у центрі, не кращий за цих, водій збив і травмував тяжко людину, розбив ще 4 машини. І поліція у своїх заявах пресцентру без медичної експертизи констатувала, що у водія "серцевий" напад. Хоча того водія теж притягували неодноразово за порушення ПДР.
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+4 #13 Чорнобаївець 25.07.2018 17:13
чмошна гопота.
Тепер ще й вбивці.
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+17 #12 ДЖЕКО 25.07.2018 16:37
Цитую язон:
За рулём во время аварии был другой подонок - который сбежал. Задержанный - один из пассажиров того авто. Шпана эта несколько вечеров подряд вышивала на Черновола - гонки устраивали на форсированных движках со снятым глушителем. Летали за 200 км. Долетались... ПОЧЕМУ их РАНЬШЕ не повязала полиция? Рёв мотора ведь за 5 кварталов слышно было!

А це вже істинна правда. Правоохоронці багато говорять про "попередження злочинів", а самі замість реальної роботи просто катаються. Це ж легше. От і маємо страшний закономірний результат.
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+22 #11 язон 25.07.2018 15:57
За рулём во время аварии был другой подонок - который сбежал. Задержанный - один из пассажиров того авто. Шпана эта несколько вечеров подряд вышивала на Черновола - гонки устраивали на форсированных движках со снятым глушителем. Летали за 200 км. Долетались... ПОЧЕМУ их РАНЬШЕ не повязала полиция? Рёв мотора ведь за 5 кварталов слышно было!
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+16 #10 ДЖЕКО 25.07.2018 15:15
Шан. "Антистецу". Згоден. Але кидається також у вічі "правильно" підібрана кандидатура. Десь шукають, щось вже скоїв. Дуже схоже на підставу. Сумнівно, що водій, якому світить "повна труба" утік, а потім відкрито катається по місту. Якби Ви знали, скільки в нас людей сидить за чужі злочини. Треба дійсно винних садити, я за правду.
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+20 #9 Антистец 25.07.2018 14:19
Цитую ДЖЕКО:
Не гарячіться. Це може бути фокус від правоохоронців. Цілком ймовірно, що підсунули цього чоловіка замість реального водія-мажора, який втік. Так часто мутять. Треба правдиво розбиратись і справжньому виновному давати пожиттево.


Машина явно не мажора, старье помойное. Задержанный уголовно-маргинальный контингент по своему социальному положению полностью соответствует автомобилю. Естественно, это не доказательство, но просто бросается в глаза.
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+12 #8 Ван Гог 25.07.2018 13:28
Цитую Азов:
Суку кастрировать!!!
В Киеве вчера еще одно чмо насмерть сбило ребенка на переходе на Хамере и убегало!
Вас "животных" вешать на каштанах на бульваре и что бы другие видели и повадно небыло!

Зачем брать грех на душу...милосерднее надо быть...убивать не надо...надо живьём закапывать...как в Сечи Запорожской...а там как Бог даст...(((
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+22 #7 ДЖЕКО 25.07.2018 13:13
Не гарячіться. Це може бути фокус від правоохоронців. Цілком ймовірно, що підсунули цього чоловіка замість реального водія-мажора, який втік. Так часто мутять. Треба правдиво розбиратись і справжньому виновному давати пожиттево.
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+24 #6 Ван Гог 25.07.2018 12:00
У людей горе, а у нас біда ... і війни не треба...а головне дійсно - безкарність...Забрати найдорожче...життя рідних людей... Немає прощення пяному за кермом...Треба найсуворіше покарання...Хоча у нас...((( (До речі не згадаю як там справи у Зайцевої яка вбила 6-ть людей, мабуть вже на волі, як і діамантові прокурори)...Просто жах....
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