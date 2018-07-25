Водія, через якого вчора в Черкасах загинули дружина і син поліцейського, затримано (ДОДАНО ВІДЕО)

Дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Черкаси на перехресті вулиць Чорновола – Чайковського. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як стало відомо журналістам із власних джерел, на вулиці Чайковського поліція затримала харків'янина Миколу Івановича Захарченка 1980 року народження, який із 2017 року перебуває в активному розшуку Києво-Святошинським відділом поліції з приводу залишення місця ДТП. Цей чоловік має відношення до ДТП з потерпілими по вул. Чорновола і Чайковського в Черкасах.

У черкаських ЗМІ оприлюднено відео перепалки затриманого Захарченка з поліцейськими.

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