На площі 700-річчя Черкас торгуватимуть іще з місяць

До 2 вересня на площі 700-річчя в Черкасах діятиме шкільний базар.

Таке рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет міської ради.

Разом із тим, виконком відтермінував „переселення” торгівців з площі 700-річчя.

Нагадаємо, міська влада вирішила знайти інше місце для вуличної торгівлі, яка, на думку чиновників, захаращує довколишню територію, зокрема, прилеглий фонтан.

Вивчити це питання для пошуків компромісу запропонував міський голова Анатолій Бондаренко. На його доручення над цим питанням працюватиме робоча група з залученням підприємців, фахівців відповідних департаментів міської влади.

Як пояснила заступник міського голови Людмила Бордунос, поки що підприємці торгуватимуть на площі 700-річчя, як і торгували. Результати напрацювань робочої групи винесуть на розгляд виконкому за місяць.

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