Дівчина, яка після страшного ДТП на Одещині два місяці була в комі, – зі Сміли

Співробітники поліції встановили особу дівчини, яку навесні на трасі під Одесою збила вантажівка. Як повідомили в поліції, дівчину звати Радченко Інна Вікторівна, 1993 року народження. Вона жителька міста Сміла Черкаської області. Там вона до аварії проживала разом з мамою Наталією Вікторівною.

Про це повідомляє «Думская».

Заяви про зникнення дівчини в поліцію не надходило.

16 травня в районі села Нерубайське на трасі Одеса-Київ молоду дівчину збила вантажівка. Після двох місяців перебування в комі постраждала прийшла до тями. Вихід із коми лікарі називають дивом – за їхніми словами, після таких травм виживають одиниці, а з коми виходять далеко не всі.

Через сильну травми дівчина не могла говорити і продовжувала перебувати в статусі невідомої. Поліція, волонтери, ЗМІ зробили багато для того, щоб встановити особу постраждалої.

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