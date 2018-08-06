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Голова ОДА назвав ситуацію у 54-ому садочку Черкас критичною

06 серпня 2018, 11:36 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини

Ситуацію у дитячому садочку №54 м.Черкаси, де досі немає регуляторів температури і з кранів тече вода в 90 градусів, що загрожує здоров’ю малечі, голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко назвав критичною. І такою, що вимагає термінового втручання міської влади Черкас.

38612414_679895072347114_8189604615939948544_n „Міський голова має терміново зібрати нараду. Це критична ситуація і необхідно прийняти відповідні рішення на виконкомі. В нас була схожа ситуація в Канівському районі. Повірте, спогади неприємні. Публічно звертаюся до міського голови, щоб він забезпечив всю необхідну роботу у підготовці міста до опалювального сезону”, - сказав Юрій Ткаченко в ході сьогоднішньої координаційної наради в ОДА.

За словами заступника міського голови Черкас Ігоря Коломойця, питання з садочком №54 – на особистому контролі.

„Разом із бюджетною комісією провели нараду і близько 3 млн. грн. виділили на забезпечення всіх дитсадочків і шкіл лічильниками тепла. Надіюся, що до початку опалювального сезону ми постараємося їх встановити”, - запевнив Ігор Коломоєць.

Нагадаємо, про згадані проблеми у дитсадку №54 на нараді у міськраді сьогодні озвучив директор КП „Черкаситеплокомуненерго” Павло Карась. Він висловив занепокоєння щодо підготовки до опалювального сезону закладів освіти в Черкасах.

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