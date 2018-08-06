На Монастирищині закрили школу

За літо на Черкащині стало на одну школу менше.

Як повідомила заступник начальника управлінні освіти і науки ОДА Оксана Сімушина, одну школу ліквідували в Монастирищенському районі.

„Упродовж літа відбулися зміни в структурі закладів загальної середньої освіти. Ліквідовано одну школу в Монастирищенському районі, реорганізовано у заклади нижчого ступеню 33 школи – 17 в Лисянському районі, 10 – в Уманському, 2 – на Золотоніщині, в Тальнівському, Шполянському та Чигиринському районах та в Смілі – по одній школі”, - сказала чиновниця.

Крім того, протягом червня-липня на Черкащині створили ще 9 опорних шкіл. Тепер таких навчальних закладів в області 16.

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