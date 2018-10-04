«Я не чародій, я не чаклун, я просто Безсмертний»

Ці слова Романа Безсмертного можна сприймати як жарт, але в них його позиція: захмарних обіцянок не буде, пенсії та зарплати не зростуть самі собою, але він, Безсмертний, готовий багато працювати на благо країни.







Роман Безсмертний на виборах 2019 року балотуватиметься в президенти. Хто він? Для чого це йому? Яким він бачить майбутнє України? Про це 5 жовтня він розкаже на зустрічі-дискусії в Черкасах «Якої ми хочемо України». Це буде вже одинадцята зустріч у такому форматі. Останніми місяцями Безсмертний відвідав Львів, Харків, Одесу, Вінницю, Дніпро, Луцьк, Чернігів, Чернівці, Полтаву, Суми. Це діалог, дискусія досвідченого політика з елітою регіону: бізнесменами, лікарями, вчителями, науковцями - тими, хто, має свою особисту думку з будь-якого питання. Саме від них Безсмертний хоче почути: якою вони бачать Україну в майбутньому та найближчими роками, щоб надалі працювати разом.

Отже, хто такий Роман Безсмертний? Сільський вчитель, який в 28 років став народним депутатом України. На свою виборчу кампанію, до речі, витратив тоді 120 доларів. Потім були ще три каденції у Верховній Раді, робота віце-прем’єром, партійним очільником, послом, в недалекому минулому – представником України в політичній підгрупі на мінських зустрічах щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Працював з президентами Кучмою та Ющенком, за консультаціями з багатьох питань до нього й зараз звертаються діючі міністри та їхні заступники. Величезний досвід роботи на других ролях, але на посадах, коли вирішальне слово – не за тобою. Його фраза: «Я втомився підносити патрони тим, хто не вміє стріляти» - є відповіддю на питання, чому він вирішив іти в президенти.

Що пропонує майбутній кандидат в президенти і як він сподівається отримати підтримку людей, якщо одразу каже: дива не буде, гроші з неба не впадуть, давайте працювати? Безсмертний говорить, що не боїться бути непопулярним. А брехати, каже, - точно не буде. Популізм веде в нікуди, це пастка, в яку країна вже неодноразово потрапляла. Для Романа Безсмертного головне зараз – донести думку й спонукати еліти принаймні задуматися про те, що на всіх нас чекає, і як ми всі можемо дати раду собі та країні.

Безсмертний проти косметичних реформ – він пропонує повне перезаснування держави. Реформи можливі в ситуації, коли є що лагодити. В нинішній же нашій ситуації – проблема вже у фундаменті: скільки не наводь красу ззовні, все може рухнути в будь-який момент. Під перезаснуванням держави Безсмертний має на увазі інше влаштуванні роботи державних інститутів, щоб все працювало на людину, на її добробут. Зараз державний механізм налаштований на роботу на самого себе, для забезпечення власних потреб, при цьому паразитуючи на громадянах. Люди ж від початку поставлені в ситуацію, коли їм потрібно виживати, не сподіваючись на ту саму державу, якій сплачуються податки і яка тільки й існує за рахунок цього.

Але не можна, по-перше, зробити все в одну мить, а по-друге – без відповідної законодавчої бази. Безсмертний пропонує нову Конституцію. Він є одним з авторів діючого Основного Закону, тому готовий до створення нового, який би відповідав вимогам часу та громадян. Робота над новою Конституцією – це 2-3 роки. Проміжним етапом може стати Конституційний акт.

А далі вже - побудова нових державних інститутів, які не будуть конкурувати один з одним, дублювати роботу один одного та головне – не будуть так безкінечно далеко від реальних потреб людей.

Коротко про сьогоднішні проблеми та їхнє вирішення.

Війна. Безсмертний - за прямі переговори з Кремлем. Як пояснює, саме за вказівкою звідти на Донбас поступає озброєння, приїжджають кадрові військові. Саме від Кремля залежить припинення кровопролиття та доля наших полонених. Окрема серйозна робота має проводитися державою з мирними людьми, які живуть на окупованих територіях. Це 3 мільйони громадян України. З ними потрібно підтримувати зв’язок, всіма способами давати їм зрозуміти, що держава не відмовляється від них. Така робота, на думку Безсмертного, може вестися через церкву.

Корупція. Вона завжди виникає як наслідок концентрації влади у верхах. Єдиний шлях подолати корупцію – це децентралізація. Безсмертний вважає, що потрібно повернути владу на місця: дрібні проблеми мають вирішуватися там, а не в Києві, без зайвих тонн паперу та місяців очікування схвального рішення звідкись зверху.

Двопалатний парламент є моделлю, яка спроможна не допустити кланової корупції у Верховній Раді (ми пам’ятаємо походи на Київ «дніпропетровських», «донецьких», зараз спостерігаємо «вінницьких»). Натомість - забезпечує рівне, пропорційне представництво регіонів в законодавчому органі.

Соціальні проблеми. Їх можна вирішити тільки за умови розвитку економіки. Іншого шляху немає. Економіка ж може розвиватися, в першу чергу, завдяки вітчизняному бізнесу. На своїх зустрічах Безсмертний ставить підприємцям пряме питання: що потрібно для того, щоб ви показували свої прибутки й перестали платити зарплату в конвертах? Він хоче почути відповідь на це питання в усіх регіонах України. Далі – спільна робота, необхідні закони, зростання економіки. Як наслідок – автоматичне вирішення соціальних питань.

ДОСЬЄ (з фото): Роману Безсмертному 52 роки. Депутат Верховної Ради чотирьох скликань. Вперше переміг на виборах в 28 років, працюючи на той момент вчителем історії. Є одним з авторів діючої Конституції України. У 2005 році працював віце-прем’єром з питань адміністративно-територіальної реформи. У 2010-2011 роках – посол України в Білорусі. У 2015-2016 роках був представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Як майбутній кандидат в президенти озвучує прізвища людей, які фінансують його кампанію.

Зустріч-дискусія «Якої ми хочемо України» відбудеться у п’ятницю, 5 жовтня, у Черкаському художньому музеї (вул. Хрещатик, 259). Початок о 12.00.

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