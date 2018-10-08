Прокурор Овчаренко вийшов до протестувальників

Прокурор Черкаської області Сергій Овчаренко вийшов до людей, які пікетують приміщення прокуратури, протестуючи проти переслідування міського голови Черкас батьківщинівця Анатолія Бондаренка.











– Мені очевидно, для чого ви прийшли сюди, – під образливі викрики пікетувальників сказав прокурор, звертаючись до організаторів акції Геннадія Шевченка і Михайла Мушієка. – Ви маєте незадекларовані квартири, земельні ділянки...

Протримавшись кілька хвилин у вкрай напруженій атмосфері, пан Овчаренко пішов. Тим часом Геннадій Шевченко сказав, що бачить прокурора вперше після так і не розкритого вбивства депутата міськради Михайла Бінусова.

– Овчаренко не говорить про нерозслідувані вбивства, а говорить про кримінальні справи, які порушив, щоб ми були слухняні. Але ми пройшли Майдан, революцію, війну, ми в цього ... не будемо на ниточках! – наголосив пан Шевченко.

Заступник міського голови свободівець Юрій Ботнар заявив, що Сергій Овчаренко «виступав тут як політик».

– Ми зробимо все, щоб його тут не було, – наголосив пан Ботнар. – Він дорікає квартирами учасникам бойових дій... Та половина прокурорів мають квартири в елітних новобудовах! Якщо продати всі машини прокурорів, ми отримаємо ще один бюджет розвитку!

Обласний лідер Національного корпусу Дмитро Кухарчук наголосив, що активісти готові «привести до прокуратури тисячі людей», які «через дії Овчаренка» будуть «мерзнути» в місті, що «ввійшло в колапс».

Депутат облради батьківщинівець Михайло Мушієк заявив, що він будує квартири, тож не дивно, що він їх має.

– Овчаренко говорить про майно, а чому він не говорить про порушення наших прав? – обурився депутат.

Наприкінці мітингу було зачитано фрагмент резолюції акції протесту, в якому головою вимогою стало «звільнення чернігівця Овчаренка з посади черкаського прокурора».

Фото Артема Ківака з "Фейсбуку"

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