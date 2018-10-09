Завтра Бондаренко постане перед судом (ВІДЕО)

Завтра о 14 годині відбудеться суд з обрання міри запобіжного заходу.
Про це повідомив щойно мер Черкас Анатолій Бондаренко на прес-конференції.
Щоб не звинуватили у впливі на слідство, міський голова йде у відпустку на місяць. Застави 415 тисяч він не даватиме.
– Жодної застави вносити не буду! – сказав Анатолій Бондаренко.
Дії прокуратури міський голова Черкас вважає політично вмотивованими.
Виконуватиме обов'язки мера по раді секретар міськради Ярослав Нищик, а по виконавчому комітету – заступник міського голови Ігор Волошин.
Нагадаємо, учора Анатолію Бондаренку вручили другу підозру у скоєнні злочину.
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