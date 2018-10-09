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Завтра Бондаренко постане перед судом (ВІДЕО)

09 жовтня 2018, 13:07 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Завтра о 14 годині відбудеться суд з обрання міри запобіжного заходу.

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Про це повідомив щойно мер Черкас Анатолій Бондаренко на прес-конференції.

Щоб не звинуватили у впливі на слідство, міський голова йде у відпустку на місяць. Застави 415 тисяч він не даватиме.

– Жодної застави вносити не буду! – сказав Анатолій Бондаренко.

Дії прокуратури міський голова Черкас вважає політично вмотивованими.

Виконуватиме обов'язки мера по раді секретар міськради Ярослав Нищик, а по виконавчому комітету – заступник міського голови Ігор Волошин.

Нагадаємо, учора Анатолію Бондаренку вручили другу підозру у скоєнні злочину.

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Коментарі  

 
+7 #1 Шарафутдінов Еркін. 09.10.2018 13:47
Вроді песець мєру. А йому говорили, не халтурь,працюй чесно та сумлінно. Не послухав. Але у нього є сильний козир-- гроші. А наше правосуддя , на жаль, продажне.
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