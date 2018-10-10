«Цей об’єкт для нас стратегічно важливий», – очільник області про аеропорт

Очільник області проінспектував ремонтні роботи в черкаському аеропорту. Тут триває капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги.

Роботи виконує ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», що виграло відповідний тендер. Ремонтники вже завершують укладання нижнього шару покриття на всій протяжності смуги.

– Є всі умови для вчасного завершення робіт в аеропорту: фахівці, необхідні матеріали й техніка, – зауважив голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. – Цей об’єкт для нас стратегічно важливий, особливо в контексті розвитку області. Ініціатива ОДА з його відродження була підтримала депутатами обласної ради. Опісля ремонту злітної смуги, наш наступний крок – будівництво терміналу. Нині тривають проектні роботи. Ми плануємо цей проект подавати наступного року на співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

Нагадаємо, капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси» коштує понад 120 млн грн. Він став можливим завдяки співфінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку України й обласного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОДА.

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