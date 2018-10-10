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«Цей об’єкт для нас стратегічно важливий», – очільник області про аеропорт

10 жовтня 2018, 17:05 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Очільник області проінспектував ремонтні роботи в черкаському аеропорту. Тут триває капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги.

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Роботи виконує ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», що виграло відповідний тендер. Ремонтники вже завершують укладання нижнього шару покриття на всій протяжності смуги.

– Є всі умови для вчасного завершення робіт в аеропорту: фахівці, необхідні матеріали й техніка, – зауважив голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. – Цей об’єкт для нас стратегічно важливий, особливо в контексті розвитку області. Ініціатива ОДА з його відродження була підтримала депутатами обласної ради. Опісля ремонту злітної смуги, наш наступний крок – будівництво терміналу. Нині тривають проектні роботи. Ми плануємо цей проект подавати наступного року на співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

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Нагадаємо, капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси» коштує понад 120 млн грн. Він став можливим завдяки співфінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку України й обласного бюджету.

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Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОДА.

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Коментарі  

 
+1 #2 бывший 10.10.2018 22:20
Цей обьєкт Дуже важливий і необхідний для міста і області, але тільки за умови зміни керівників як області так і держави в цілому. З вашою економічною політикою треба аеропорти будувати в Польщі та інших країнах,куди змушений тікати трудовий ресурс України. Хто чув,щоб хоч один чиновник,прокур ор, мент чи податківець рвонув кудись за кордон? Так що при вашій владі ніякого аеропорту в місті небуде, а ця показу бурної діяльності - спосіб заробити на державних коштах.
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+1 #1 ченчик 10.10.2018 19:39
щось мало віриться, що на асфальт будуть сідати літаки, більш вірогідно-вертольоти, а ще вірогідніше- банальні автомотогонки і всякі нічні і денні перегони.......
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