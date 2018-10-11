Медики звернулися до Ткаченка

Медики оприлюднили звернення до голови Черкаської ОДА Юрія Олеговича Ткаченка через бюджетні неплатежі.







Копію заяви «Прочерку» надала Любов Майборода.

Нижче подано текст заяви:

«Ми, представники установ охорони здоров`я міста Черкаси, звертаємось до Вас з проханням втрутитись в ситуацію з забезпеченням інвалідів І та ІІ групи пільговими медикаментами.

Ухвалою Черкаського окружного адміністративного суду від 24.09.2018 № 2340/3539/18 зупинено дію рішення Черкаської міської ради від 22.08.2018 № 2 -3440 та № 2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік».

Вищезазначеним рішенням сесії від 22.08.2018 передбачалось виділення 1,5 млн. гривень на придбання пільгових медикаментів для інвалідів І, ІІ групи.

Через ухвалу Черкаського окружного адміністративного суду у складі головуючого судді Паламар П.Г. за позовом депутата Черкаської міської ради Радуцького О.Р. 5, 5 тисяч інвалідів залишились без пільгових медикаментів, в тому числі знеболюючих для онкохворих, що ставить під загрозу їх життя.

Звертаємось до Вас, як представника Президента в Черкаській області, гаранта конституційних прав громадян, вжити заходи по забезпеченню ліків для важкохворих людей.

Ірина Волощенко, директор КНП ЧМРОП «Астра» ЧМР;

Любов Майборода, головний спеціаліст ДОЗ та МП;

Людмила Хоменко, в.о. директора КНП «Другий міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

Микола Тарасов, директор КНП «П`ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

Володимир Коротун, директор КНП «Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

Валерія Свириденко, дитяча амбулаторія КНП «ДЧМЦПМСД»

11.10.2018»

реклама