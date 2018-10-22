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Черкащанин здобув «бронзу» на «Іграх Нескорених»

22 жовтня 2018, 11:04 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Черкащанин Денис Фіщук виборов «бронзову» медаль у велогонці на Іграх Нескорених-2018 у Сіднеї. Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомив перший заступник голови ОДА Віталій Коваль.

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Перше місце посів представник Великої Британії, друге — австралієць, пише «ВиЧерпно».

- Наш Денис Фіщук у перший же день у складі збірної України на Іграх нескорених виграв «бронзу». Це перша, але, віримо, не остання медаль до скарбнички збірної! — написав Вітлаій Коваль.

Це перша медаль в скарбничці української збірної на цьогорічних змаганнях та перша за два роки медаль у велоспорті, повідомляє прес-служба Міноборони України.

— Траса швидкісна, як для аматорів, то був доволі крутий поворот і фініш вгору, — розповідає вже по завершенню Денис. — Найбільша досягнута швидкість 60км/год. Загалом, задоволений виступом, зробив все що міг!

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Перед поїздкою на змагання Денису Фіщуку передали професійний велосипед вартістю 161 тис. грн. Цей велосипед спеціально сконструйований для індивідуальних перегонів на час. Саме на такому велосипеді було виграно минулорічний Чемпіонат світу.

Від України участь у Іграх Нескорених бере 15 учасників.

Відзначимо, у Іграх Нескорених-2018 беруть участь такі країни: Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Великобританія, США.

Змагаються спортсмени у наступних дисциплінах: стрільба з лука, атлетика, веслування на тренажерах, екстремальне керування від Jaguar Land Rover, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, регата, вітрильний спорт, волейбол сидячи, плавання, баскетбол у візках, регбі у візках.

Наступні змагання проходитимуть в Голландії через два роки.

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