Розпочалися зйомки історичного фільму «Чорний Ворон»

Кінопроект фільму з робочою назвою «Залишенець. Чорний Ворон» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Державна фінансова підтримка фільму становить 5 млн 088,3 тис. грн., що є чвертю від загальної вартості виробництва.

«Екранізація «Чорного ворона», звичайно, буде відрізнятися від книги, але ми обов’язково дотримаємося ідеологічних поглядів автора. У роботі над стрічкою ми співпрацюємо з Василем Шклярем. Тема твору дуже актуальна для українців сьогодні. Коли автор писав книгу, було лише передчуття війни, яка розгорнулась зараз на Сході. Ми ж у фільмі розповімо історію очима сучасної людини, у чиїй країні палає війна. Сподіваємося, що історія, яку ми знімаємо, об’єднає всю державу», – зазначив Тарас Ткаченко.

Також режисер розповів про те, як пройшов перший знімальний день, та про історичні місця, які глядачі побачать у картині: «У перший знімальний день творча група працювала на локації під Києвом, але на глядачів також чекатимуть інші впізнавані історичні місця. Наприклад, ми будемо відтворювати Мотронинський монастир, який став центром спротиву повстанців у минулому столітті. Також плануються зйомки неподалік Переяслав-Хмельницького. Стрічка насичена масштабними батальними сценами, до яких, звичайно, залучаються каскадери. Проте, вже у перший знімальний день один із акторів захотів виконувати складний трюк самостійно, і в нього це вийшло дуже органічно», – зазначив Тарас Ткаченко.

Виробництво фільму здійснює компанія «ТЕТ Продакшн». Сценаристом є Тарас Антипович, оператор постановник – Олександр Кришталович. Виконавчі продюсери – Христина Шкабар та Володимир Андріюк. Генеральний продюсер фільму – Олександр Ткаченко.

Нагадуємо, роман «Залишенець. Чорний ворон» Василя Шкляра описує одну зі сторінок української історії – боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-их роках. На їхньому чорному бойовому прапорі було написано: «Воля України або смерть». У 1921 році чотирирічна війна, яку Росія розв’язала проти Української Народної Республіки, закінчилася. Проте збройна боротьба ще роками тривала майже на всіх теренах України. Повстанці Холодного Яру відчайдушно чинили опір радянській окупації, боролися за свободу українського народу, жертвуючи власним життям. Роман розійшовся накладом у 300 тисяч примірників.

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