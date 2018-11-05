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У Черкаській міськраді розповіли, скільки будинків у місті без тепла

05 листопада 2018, 10:25 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Нині у Черкасах 39 житлових будинків залишаються без опалення.

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Про це повідомив під час наради директор КП «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась, пише «Про головне».

За його словами, це будинки, які обслуговуються Черкаською ТЕЦ. За словами представника приватного теплопостачальника, причина цьому – пориви. Їх обіцяють усунути до середи.

Проблемою залишаються пориви на внутрішньобудинкових мережах. Міський голова Анатолій Бондаренко доручив їх усунути у найкоротші терміни.

Чимало поривів відбулося на безгосподарчих мережах.

– Я сподіваюся, що у наступному році ми відремонтуємо ці мережі і візьмемо їх на баланс, – зазначив міський голова.

Через порив без опалення опинилася 4 школа. Ліквідувати аварію і подати тепло комунальники обіцяють до вівторка.

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