У Черкаській міськраді розповіли, скільки будинків у місті без тепла

Нині у Черкасах 39 житлових будинків залишаються без опалення.

Про це повідомив під час наради директор КП «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась, пише «Про головне».

За його словами, це будинки, які обслуговуються Черкаською ТЕЦ. За словами представника приватного теплопостачальника, причина цьому – пориви. Їх обіцяють усунути до середи.

Проблемою залишаються пориви на внутрішньобудинкових мережах. Міський голова Анатолій Бондаренко доручив їх усунути у найкоротші терміни.

Чимало поривів відбулося на безгосподарчих мережах.

– Я сподіваюся, що у наступному році ми відремонтуємо ці мережі і візьмемо їх на баланс, – зазначив міський голова.

Через порив без опалення опинилася 4 школа. Ліквідувати аварію і подати тепло комунальники обіцяють до вівторка.

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