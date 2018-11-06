У ЧНУ розповіли, що спорудять на місці знесеного крила старого корпусу

Після того, як старі конструкції лівого крила старого корпусу Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького буде остаточно знесено, це крило відновлять таким, яким воно було до пожежі 1990 року.

У зв’язку з підвищеним суспільним інтересом до реконструкції навчального корпусу №4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, що по вулиці Остафія Дашкевича, 24, прес-служба вишу підготувала офіційну інформацію.

У середмісті Черкас розпочалися роботи з реалізації І етапу інвестиційного проекту «Реконструкція навчального корпусу №4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького — пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: вул. Остафія Дашкевича, 24 у м.Черкаси». Проведено обстеження і технічну оцінку будівельних конструкцій об’єкта. Виявлені порушення (морозна деструкція) розчину, порушення стін на рівні перекриття другого поверху (отвори) та інші, внаслідок чого виникли дефекти і пошкодження несучих стін, які істотно знижують несучу здатність і експлуатаційну придатність стін будівлі. Тому відповідно до рекомендацій проектувальної організації генпідрядник проводить демонтаж несучих конструкцій. Після чого розпочнуться будівельні роботи. Відповідно до проекту ліве крило будівлі буде відтворене.

На реалізацію першого етапу реконструкції корпусу в 2018 році профінансовано з державного бюджету 9874,7 тис. грн.

Нагадаємо, що будівля навчального корпусу №4 по вулиці Остафія Дашкевича, 24, де в 1990 році сталася пожежа, визнана пам’яткою архітектури місцевого значення.

Питання відновлення корпусу порушувалося багато разів — і на обласному, і на загальнодержавному рівні. Спільними зусиллями керівництва університету та обласної влади з 2006 по 2009 рік було виконано капітальний ремонт правого крила корпусу (2 та 3 поверхи) та відбудовано центральну частину (1, 2, 3 поверхи), підвал із харчоблоком, центральну сходову клітину. Сьогодні у відновленій частині навчаються понад 1000 студентів навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва та психологічного факультету.

Однак ліве крило залишається зруйнованим і становить загрозу для учасників освітнього процесу та містян. Тому впродовж 2 років керівництво університету зверталося до всіх гілок влади щодо завершення реконструкції будівлі. За сприяння народного депутата Сергія Рудика питання відбудови корпусу нарешті зрушило з місця. У червні 2018 року Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів Кабінету Міністрів України затвердила інвестиційний проект «Реконструкція навчального корпусу №4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького — пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: вул. Остафія Дашкевича, 24 у м.Черкаси».

Університет просить містян вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з будівельними роботами. Ліквідація аварійності будівлі і відтворення лівого крила навчального корпусу — це не лише справа Черкаського національного університету, а й всього міста та його жителів.

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