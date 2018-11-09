Радуцький: Бондаренко хоче приватизувати «Черкасиводоканал» (ДОПОВНЕНО)

«Черкасиводоканал» – сучасне, модернізоване підприємство, одне з найкращих в комунальній галузі України, і для деяких воно стало «медовим», заявив під час сьогоднішньої прес-конференції депутат міськради Олександр Радуцький.

Радуцький дав прес-конференцію спільно з представниками профкому водоканалу





За його інформацією, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко планує об'єднати водоканал із «Черкаситеплокомуненерго», після чого приватизувати їх, включивши у сферу впливу «Азоту».

На думку пана Радуцького, про це Бондаренко домовився з власником «Азоту» Дмитром Фірташем під час поїздки до Відня.

Нещодавно на водоканалі було проведено перевірку, яка не виявила порушень, але термін її роботи було продовжено, а склад ревізійної комісії збільшено. А коли директор водоканалу Сергій Овчаренко потрапив у лікарню, виконувачем його обов'язків було призначено вихідця з «Азоту», депутата міськради від ВО «Черкащани» Григорія Кузьменка. Колектив водоканалу підготував відкритий лист до міського голови з вимогою забезпечити нормальну роботу підприємства, попередити «план рейдерського захоплення» водоканалу.

Представники водоканалу, профспілок, які прийшли на прес-конференцію, попередили про можливість страйку під владними кабінетами у разі, якщо їхню думку не буде почуто.

Працівники водоканалу вишикувалися в чергу, щоб підписати звернення до міського голови

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