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Нападники в балаклавах розтрощили магазини активіста «Батьківщини» (ФОТО)

10 листопада 2018, 16:00 Новини Черкас та області / Черкаські новини

У п’ятницю у Черкасах близько 20.00 здійснено напад на два торгові павільйони, розташовані на площі 700-річчя. Бізнес належить активісту «Батьківщини» Олександру Олексенку.

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Про це інформує видання «Про головне».

– До десятка молодиків у балаклавах зненацька заскочили спочатку в один магазин, потім в другий. Розтрощили вітрини, холодильники з морозивом та водою, попсували обладнання і товари, розбили термінал для оплати послуг. На щастя, продавців не чіпали. На місце ми викликали поліцію. Цей напад я пов’язую зі своєю політичною позицією, адже є прихильником партії ВО «Батьківщина», – розповів Олександр.

Свої дії нападники маскують під громадський протест проти продажу тютюну і алкоголю. Проте алкогольні і тютюнові вироби у цих закладах торгівлі є лише двома видами серед багатьох інших товарів. Таких торгових точок в місті безліч, і серед них є такі, які торгують виключно алкоголем і сигаретами.

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