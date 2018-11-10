Нападники в балаклавах розтрощили магазини активіста «Батьківщини» (ФОТО)

У п’ятницю у Черкасах близько 20.00 здійснено напад на два торгові павільйони, розташовані на площі 700-річчя. Бізнес належить активісту «Батьківщини» Олександру Олексенку.

Про це інформує видання «Про головне».

– До десятка молодиків у балаклавах зненацька заскочили спочатку в один магазин, потім в другий. Розтрощили вітрини, холодильники з морозивом та водою, попсували обладнання і товари, розбили термінал для оплати послуг. На щастя, продавців не чіпали. На місце ми викликали поліцію. Цей напад я пов’язую зі своєю політичною позицією, адже є прихильником партії ВО «Батьківщина», – розповів Олександр.

Свої дії нападники маскують під громадський протест проти продажу тютюну і алкоголю. Проте алкогольні і тютюнові вироби у цих закладах торгівлі є лише двома видами серед багатьох інших товарів. Таких торгових точок в місті безліч, і серед них є такі, які торгують виключно алкоголем і сигаретами.

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