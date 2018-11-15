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Вартість проїзду в черкаських автобусах знов не підняли

15 листопада 2018, 17:29 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Виконком Черкаської міської ради щойно знов не ухвалив рішення про встановлення тарифу на пасажирські перевезення в міських автобусах Черкас у розмірі 5 грн.

Виконком

Міський голова Анатолій Бондаренко прийшов на засідання виконкому із настроєм прийняти рішення про встановлення нового тарифу - в разі, якщо перевізники укладуть тимчасові договори із містом, у тому числі й про перевезення пільгових категорій громадян.

За словами Анатолія Бондаренка, відбулися численні обговорення і компроміси. Слідом за збільшенням тарифу з 4 до 5 грн має відбутися транспортна реформа, після якої з перевізниками буде укладено довготривалі договори.

Заступник міського голови Юрій Ботнар заявив, що хотів би почути від перевізників, що слідом за підвищенням вартості проїзду буде поліпшено і якість надання послуг.

У відповідь адвокат перевізників Валерій Макеєв повідомив, що у разі підняття тарифу на гривню перевізники погоджуються з завтрашнього дня відновити пасажирські перевезення в міських автобусах - незважаючи на те, що тариф у 5 грн набагато нижчий за економічно обґрунтований (економічно обґрунтованим тарифом перевізники вважають 8 грн).

Більше того, перевізники на час роботи за тимчасовими договорами готові виконувати соціальне навантаження й за власний кошт возити 14 категорій пільговиків.

Разом з тим, адвокат повідомив, що "запровадити безкоштовне перевезення дітей можливо лише в разі, якщо для сімей водіїв і кондукторів буде запроваджено закупівлю продуктів зі знижкою, а перевізникам бензин продаватиметься за півціни". Інакше кажучи, в безкоштовному перевезенні дітей перевізники відмовили.

За словами Валерія Макеєва, після запровадження тарифу у 5 грн міська влада погодилася відразу розпочати регуляторну процедуру для встановлення тарифу в 6 грн.

Таку відповідь Юрій Ботнар назвав ультиматумом.

- Якщо до завтра перевізники на тих 4 маршрутах, по яких існує договір (по решті маршрутів договори давно закінчилися, -ред.), не відновлять перевезень, я наполягатиму на розрив із ними договору, - сказав Юрій Андрійович.

Після цих слів більшість членів виконкому пішли.

Тим часом заступник міського голови Людмила Бордунос заявила, що готова голосувати за підвищення тарифу до 5 грн лише в разі, якщо перед цим усі перевізники підпишуть з міською радою договори.

Представники перевізників, виступивши перед тими, хто залишився, сказали, що готові до компромісу, але возити безкоштовно всіх підряд не можуть.

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Коментарі  

 
0 #11 Стас 15.11.2018 20:12
Казав Толі - не грайся зі Свободою... Вони довбані. Не слухав. Зараз доведеться підтримати Радуцького - виконком у відставку. Ці обкурені нічого доброго для міста не зроблять.
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0 #10 Юрій 15.11.2018 20:07
Ти ботнарюка, на чому їздиш? С*чара сволотівська, хочеш повипендрюватис ь? Вали в своє тальне!
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0 #9 Психіатр 15.11.2018 20:06
У юри прогресує манія величі. Наполеон відпочиває... :-x Смішно дивитись на сотоваріщей по партії та режисера вистави бонда.
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0 #8 Радек 15.11.2018 20:02
Я казав, що Черкасами керують два "Б", а ви не вірили?! Люди для них сміття, бо вони особисто їздять на іномарках.
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0 #7 Дональд Трамп 15.11.2018 19:40
На повестку дня вынесено предложение бондаренко-"расстрелять перевозчиков"-,ждем окончательного решения членов исполкома.
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0 #6 Юрист 15.11.2018 19:31
БОНДАРЕНКО, СІЛЬКИ ТИ БУДЕШ ІДТИ НА ПОВОДУ У КЛОУНІВ 8) ? ДАМАЄШ ПРИ ТАКІЙ ПОЗИЦІЇ ЛЮДИ ПРОГОЛОСУЮТЬ ЗА ТЕБЕ І ЖУЛЬКУ?
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+1 #5 Черкасці 15.11.2018 19:09
Сци...уни взяли містян в заручники. Садовий назвав Свободу "Чумою ХХІ сторіччя". Здихався цієї зарази, вона окошилась в Черкасах.
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+1 #4 служба безпеки 15.11.2018 19:06
В Черкасах Свобода реалізує кремлівський план "Шатун- 2". Задля повалення діючої влади доручено сторити колапс в комунальній сфері і викликати протести.
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0 #3 Олег 15.11.2018 18:23
Цитую Андрей:
ура нет поднятию ценн?
а пепевозчики неохерели они обьязанны по закону возить пенсионеров и инвалидов бесплатно! почему раньше на э о не обращали внммания непонимаб

Бесплатного ничего нет.Возить обязаны,но власть,в свою очередь,обязана им эти перевозки компенсировать.Вопрос кто и как будет вести учет таких перевозок?
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0 #2 Факт 15.11.2018 18:21
Пора сдавать эту старую авторухлядь в металолом. Очень жалко барыг-рекетиров. не купят очередной личный мерседес.
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