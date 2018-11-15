Вартість проїзду в черкаських автобусах знов не підняли

Виконком Черкаської міської ради щойно знов не ухвалив рішення про встановлення тарифу на пасажирські перевезення в міських автобусах Черкас у розмірі 5 грн.

Міський голова Анатолій Бондаренко прийшов на засідання виконкому із настроєм прийняти рішення про встановлення нового тарифу - в разі, якщо перевізники укладуть тимчасові договори із містом, у тому числі й про перевезення пільгових категорій громадян.

За словами Анатолія Бондаренка, відбулися численні обговорення і компроміси. Слідом за збільшенням тарифу з 4 до 5 грн має відбутися транспортна реформа, після якої з перевізниками буде укладено довготривалі договори.

Заступник міського голови Юрій Ботнар заявив, що хотів би почути від перевізників, що слідом за підвищенням вартості проїзду буде поліпшено і якість надання послуг.

У відповідь адвокат перевізників Валерій Макеєв повідомив, що у разі підняття тарифу на гривню перевізники погоджуються з завтрашнього дня відновити пасажирські перевезення в міських автобусах - незважаючи на те, що тариф у 5 грн набагато нижчий за економічно обґрунтований (економічно обґрунтованим тарифом перевізники вважають 8 грн).

Більше того, перевізники на час роботи за тимчасовими договорами готові виконувати соціальне навантаження й за власний кошт возити 14 категорій пільговиків.

Разом з тим, адвокат повідомив, що "запровадити безкоштовне перевезення дітей можливо лише в разі, якщо для сімей водіїв і кондукторів буде запроваджено закупівлю продуктів зі знижкою, а перевізникам бензин продаватиметься за півціни". Інакше кажучи, в безкоштовному перевезенні дітей перевізники відмовили.

За словами Валерія Макеєва, після запровадження тарифу у 5 грн міська влада погодилася відразу розпочати регуляторну процедуру для встановлення тарифу в 6 грн.

Таку відповідь Юрій Ботнар назвав ультиматумом.

- Якщо до завтра перевізники на тих 4 маршрутах, по яких існує договір (по решті маршрутів договори давно закінчилися, -ред.), не відновлять перевезень, я наполягатиму на розрив із ними договору, - сказав Юрій Андрійович.

Після цих слів більшість членів виконкому пішли.

Тим часом заступник міського голови Людмила Бордунос заявила, що готова голосувати за підвищення тарифу до 5 грн лише в разі, якщо перед цим усі перевізники підпишуть з міською радою договори.

Представники перевізників, виступивши перед тими, хто залишився, сказали, що готові до компромісу, але возити безкоштовно всіх підряд не можуть.

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