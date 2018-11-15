Вартість проїзду в черкаських автобусах знов не підняли

Виконком Черкаської міської ради щойно знов не ухвалив рішення про встановлення тарифу на пасажирські перевезення в міських автобусах Черкас у розмірі 5 грн.
Міський голова Анатолій Бондаренко прийшов на засідання виконкому із настроєм прийняти рішення про встановлення нового тарифу - в разі, якщо перевізники укладуть тимчасові договори із містом, у тому числі й про перевезення пільгових категорій громадян.
За словами Анатолія Бондаренка, відбулися численні обговорення і компроміси. Слідом за збільшенням тарифу з 4 до 5 грн має відбутися транспортна реформа, після якої з перевізниками буде укладено довготривалі договори.
Заступник міського голови Юрій Ботнар заявив, що хотів би почути від перевізників, що слідом за підвищенням вартості проїзду буде поліпшено і якість надання послуг.
У відповідь адвокат перевізників Валерій Макеєв повідомив, що у разі підняття тарифу на гривню перевізники погоджуються з завтрашнього дня відновити пасажирські перевезення в міських автобусах - незважаючи на те, що тариф у 5 грн набагато нижчий за економічно обґрунтований (економічно обґрунтованим тарифом перевізники вважають 8 грн).
Більше того, перевізники на час роботи за тимчасовими договорами готові виконувати соціальне навантаження й за власний кошт возити 14 категорій пільговиків.
Разом з тим, адвокат повідомив, що "запровадити безкоштовне перевезення дітей можливо лише в разі, якщо для сімей водіїв і кондукторів буде запроваджено закупівлю продуктів зі знижкою, а перевізникам бензин продаватиметься за півціни". Інакше кажучи, в безкоштовному перевезенні дітей перевізники відмовили.
За словами Валерія Макеєва, після запровадження тарифу у 5 грн міська влада погодилася відразу розпочати регуляторну процедуру для встановлення тарифу в 6 грн.
Таку відповідь Юрій Ботнар назвав ультиматумом.
- Якщо до завтра перевізники на тих 4 маршрутах, по яких існує договір (по решті маршрутів договори давно закінчилися, -ред.), не відновлять перевезень, я наполягатиму на розрив із ними договору, - сказав Юрій Андрійович.
Після цих слів більшість членів виконкому пішли.
Тим часом заступник міського голови Людмила Бордунос заявила, що готова голосувати за підвищення тарифу до 5 грн лише в разі, якщо перед цим усі перевізники підпишуть з міською радою договори.
Представники перевізників, виступивши перед тими, хто залишився, сказали, що готові до компромісу, але возити безкоштовно всіх підряд не можуть.
Бесплатного ничего нет.Возить обязаны,но власть,в свою очередь,обязана им эти перевозки компенсировать.Вопрос кто и как будет вести учет таких перевозок?