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Житель Ліплявого прийшов до сільради з міною і двома гранатами. За це отримав подяку

15 січня 2019, 14:40 Новини Черкас та області / Черкаські новини

9 січня до виконкому сільської ради із заявою звернувся житель села Ліпляве Ашот Мікаелян, який повідомив, що в своєму домоволодінні виявив боєприпаси часів Другої світової війни. При цьому всі виявлені боєприпаси, а саме: міну від міномета, ручні гранати та інші заявник приніс із собою в поліетиленовому пакеті прямо до приміщення виконкому.

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Про це інформує сайт Ліплявської громади Канівського району.

Працівниками виконкому боєприпаси були видалені з приміщення на безпечну відстань, після чого про подію були повідомлені оперативні служби ліній «101» та «102». В короткий термін до сільської ради прибули представники відділення поліції та представники відділу надзвичайних ситуацій.

Після огляду боєприпасів офіцерами поліції та відділу надзвичайних ситуацій, з Головного управління Національної поліції в Черкаській області прибули спеціалісти-вибухотехніки, які вилучили боєприпаси для їх подальшої утилізації.

Сільський голова Сергій Геращенко подякував працівникам спецпідрозділів за оперативність в реагуванні на надзвичайну подію, а місцевому жителю Мікаеляну за активну позицію у питанні інформування місцевої влади про надзвичайну ситуацію.

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Коментарі  

 
+6 #2 Райков 16.01.2019 09:34
Це кореш Коляна МАйдебури
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+8 #1 Перехожий 15.01.2019 15:08
- Що у вас в пакеті?
- Граната.
- ???!!!
- Та що її боятися, вона ж "ручна".
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