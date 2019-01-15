Житель Ліплявого прийшов до сільради з міною і двома гранатами. За це отримав подяку

9 січня до виконкому сільської ради із заявою звернувся житель села Ліпляве Ашот Мікаелян, який повідомив, що в своєму домоволодінні виявив боєприпаси часів Другої світової війни. При цьому всі виявлені боєприпаси, а саме: міну від міномета, ручні гранати та інші заявник приніс із собою в поліетиленовому пакеті прямо до приміщення виконкому.

Про це інформує сайт Ліплявської громади Канівського району.

Працівниками виконкому боєприпаси були видалені з приміщення на безпечну відстань, після чого про подію були повідомлені оперативні служби ліній «101» та «102». В короткий термін до сільської ради прибули представники відділення поліції та представники відділу надзвичайних ситуацій.

Після огляду боєприпасів офіцерами поліції та відділу надзвичайних ситуацій, з Головного управління Національної поліції в Черкаській області прибули спеціалісти-вибухотехніки, які вилучили боєприпаси для їх подальшої утилізації.

Сільський голова Сергій Геращенко подякував працівникам спецпідрозділів за оперативність в реагуванні на надзвичайну подію, а місцевому жителю Мікаеляну за активну позицію у питанні інформування місцевої влади про надзвичайну ситуацію.

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