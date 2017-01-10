У мерії назвали причини засніжених доріг

ПРОЧЕРК

У Черкасах почалась прес-конференція, присвячена очищенню доріг міста від снігу. За словами заступника міського голови Черкас Руслана Сотуленка, проблеми є.







- Є деякі проблеми місто прибирається кількома підрядниками. Ситуація на сьогоднішній день така, що місто прибирають десь на четвірочку. Але є питання до підрядника. Чому вулиці не розчищені так, як слід?

Представник фірми підрядника Сергій Атамась, зазначивши, що не хоче виправдовуватись, сказав:

- Зверніть увагу на такий фактор: за останні 5 днів снігопад тривав на фоні дуже низьких температур. До того ж снігопад попав на святкові дні. З одного боку це добре, з іншого погано – реагенти працюють гарно при інтенсивності руху. Ми робили, що могли, старались, як могли. Були бугри, тому що така специфіка ситуації, - зазначив Сергій Атамась.

Він також зазначив, що машинами було пройдено більше 9 тисяч кілометрів по місту.

Були й фактори, «що наклалися» – температура, щільні терміни засипання доріг снігом, мала інтенсивність руху.

- Також ви знаєте, яка соляра. Приїздимо, а з неї парафін! Техніка ламалася, а не було де в свята ремонтувати. Та ми робили, що могли… Утримали інфраструктуру міста, дали можливість автобусам рухатися в усіх напрямках, - сказав Атамась.

Сотуленко додав, що вони створюватимуть оперативний штаб, щоб реагувати на всі «сніжні» проблеми. А ще зауважив, що Гідроментцентр дає некоректні дані, через що не можна як слід підряднику підготуватися до прогнозів.

На справедливе зауваження журналістів, чи не можна було оперативний штаб створювати раніше, Сотуленко наголосив, що штаб фактично діяв, просто не мав офіційно такої назви.



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