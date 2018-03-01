Ткаченко попросив підприємців допомогти розчистити обласний центр

ПРОЧЕРК

Близько 30 одиниць техніки додатково залучать для розчищення Черкас від снігу. Про це з місцевими підприємцями домовився очільник області.





Як зауважив на зустрічі Юрій Ткаченко, нині він отримує найбільше скарг від жителів обласного центру. Водночас на засіданні оперативного штабу з реагування на надзвичайні ситуації та події, що зранку відбулося в ОДА, представники міської влади поскаржились на брак потрібної техніки для боротьби з наслідками негоди.

– Кожен керівник району особисто мені звітує впродовж дня, як триває ліквідація наслідків негоди на ввіреній йому території, – сказав голова Черкаської ОДА. – Ми мобілізуємо всі сили для розчищення доріг державного та місцевого значення. Але лишатися осторонь ситуації в обласному центрі теж не будемо, бо людей насправді мало цікавить, хто і за яку дорогу відповідає – їм потрібен результат. Тому я звернувся до місцевих підприємців по допомогу. І вдячний за реагування та їхню соціальну відповідальність.

Зокрема, свою техніку нададуть такі підприємства, як: ПАТ «Азот», ПП «Надія», ТОВ «Черкасиміськбуд», ТОВ «Євробуд-Індустрія», ТОВ «Главшляхбуд», ПП «Дорстрой» і ПП «Арсенал».

– Слід максимально спрацювати вночі, коли мінімум автомобілів на дорогах, – зауважив обласний керманич Юрій Ткаченко. – Скоординує роботу додаткової техніки (де найкритичніша ситуація в місті та куди першочергово треба її спрямувати) заступник міського голови Черкас Ігор Волошин.

Про це інформує прес-служба ОДА

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