Чому в Черкасах перенесли громадські слухання? (ВІДЕО)

Артур ПРІХНО Резонанс

На сьогоднішніх громадських слуханнях, які проходили у приміщенні Будинку ім. Кулика, можна було отримати на один паспорт 12 мандатів. Про це заявив колишній член виконкому Черкаської міськради Дмитро Кухарчук.





Зокрема він продемонстрував один паспорт і три мандати зі сцени. Це і стало однією із причин перенесення громадських слухань.

- Стоїть 12 столиків реєстрації. Можна було підійти до кожного і отримати мандат, - зазначив Дмитро Кухарчук.

Натомість, директор департаменту організаційного забезпечення Лілія Маліщук закликала довіряти один одному і будувати роботу на довірі.

Ще однією причиною того, аби перенести слухання була задуха в залі, який не розрахований на таку кількість людей. Зокрема, за словами Маліщук, за попередніми підрахунками було видано більше 700 мандатів, тоді як мінімально для громадських слухань необхідно 300 жителів Черкас.

Це просто фарс. Тут нереально щось порахувати, - наголосив Дмитро Кухарчук, після того, як громада висловила пропозицію перенести слухання на інший день.

Ще один колишній член виконкому Іван Кієнко сказав:

- Технічно ми можемо це проговорити, але проголосувати і підрахувати голоси буде дуже важко. Тих людей, які не сидять, а стоять, буде складно врахувати.

Натомість міський голова Черкас Анатолій Бондаренко спочатку виступив з ідеєю обговорити питання:

- Якщо ми вже зібрались, зібралась громада, давайте обговоримо, - закликав мер.

Однак пізніше запропонував таки перенести слухання у просторнішу залу. При цьому, спочатку учасники слухань, на думку пані Маліщук, виступили проти цього рішення, а потім під час другого голосування, більшість підтримала ідею.

Відтак, попередньо, слухання відбудуться наступної неділі або у спорткомплексі «Будівельник», або на Соборній площі.

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