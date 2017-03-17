Міська влада Золотоноші: «Безглузді звинувачення не дають нам можливості працювати!»

Максим СТЕПАНОВ Резонанс

Щоб «відхреститися» від політики, скликав минулого четверга прес-конференцію в Черкасах міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський. За його словами, саме політичні мотиви стали причиною того, що на нього та його колег по роботі чиниться психологічний і правовий тиск, який не дає можливості нормально працювати.





«Політичний» парадокс

– Ми звикли займатися поточними проблемами міста, і політика для мене як для міського голови – справа не перша і не друга, а, може, двадцять п’ята, – зазначив Віталій Войцехівський. – Але парадокс у тому, що саме через політику ми сьогодні не маємо можливості робити необхідні для міста справи.

За словами міського голови, приблизно впродовж півтора року народний депутат України від 197-го округу, до якого входить і Золотоноша, систематично робить заяви, в тому числі й із парламентської трибуни, в яких звинувачує міську владу в різних зловживаннях.

– Є факти щодо порушеного кримінального провадження стосовно очисних споруд у місті Золотоноша, – поширили ЗМІ слова народного депутата Владислава Голуба. – Також є експертні оцінки, які встановили, що там були завищені ціни. Далі, є факт ремонту колектора, який мав бути відремонтований у грудні. Відповідно до тендерної документації, ремонтні роботи мали бути виконані до кінця року, бо в інакшому випадку, кошти повернулися б у бюджет. 26 та 28 грудня були підписані акти виконаних робіт. Проте будь-хто, хто пройде центром міста Золотоноша, побачить, що жодні роботи там не проводилися. Але за відповідну роботу перерахували – 31 мільйонів гривень, – пояснював депутат.

Власне, такі звинувачення й спонукали Войцехівського та його колег скликати прес-конференцію.

– Спочатку ці закиди викликали подив, потім – сміх... Але останнім часом, коли в помешканнях членів моєї команди роблять обшуки, а робота на стратегічних об’єктах міста стає дедалі складнішою, нам доводиться активно доводити свою правоту, – зазначив Войцехівський.

Відповідно до українського законодавства, народний депутат має право ініціювати порушення кримінальних проваджень. Нардеп від 197-ого округу Владислав Голуб використовує це право в повній мірі.

– Як тільки чергове провадження порушено, в заявах нардепа весь час звучить: «кримінальне провадження», «підозрюються» тощо. Єдине, що не оголошується – це подальша перспектива цих проваджень. А цієї перспективи – немає, оскільки для них повністю відсутнє фактичне підґрунтя, – розводить руками мер Золотоноші. – Загалом має місце така ситуація: як тільки в місті розпочинаються якісь роботи, тут же з’являється подання народного депутата про зловживання й порушується кримінальне провадження. Як тільки порушується кримінальне провадження, тут же з’являються заяви про це з парламентської трибуни і в засобах масової інформації.

Очисні споруди, колектор...

Дуже багато було поламано списів навколо реконструкції золотоніських очисних споруд. Відомо, що вони багато років не працювали, і лише останнім часом держава виділила кошти для їх реконструкції.

– Очищення відбувається, зокрема, і завдяки дії спеціальних бактерій, – зазначив на прес-конференції перший заступник міського голови Золотоноші Олег Масло. – Ці бактерії повинні розмножитися, щоб очистка здійснювалася на повну потужність. Нам же дорікають цим, хоча очевидно, що сьогодні стоки, які йдуть у річку Суха Згар, на порядок чистіші, ніж були раніше.

За словами керівників Золотоноші, тамтешні очисні споруди побудовані за технологією, яка застосовується в багатьох містах Німеччини, Франції, інших країн. Робота цієї техніки доповнюється локальними очисними спорудами, які сьогодні створюють у себе підприємства міста.

Здавалося б, треба було б дати можливість довести справу з очисними до кінця. Але, як зазначили учасники прес-конференції, замовнику робіт з реконструкції сьогодні не дають можливість передати об’єкт місту, оскільки народний депутат Владислав Голуб запідозрив керівництво міста у багатомільйонних махінаціях при реконструкції очисних споруд.

– Будівельні роботи на очисних спорудах завершені, але на баланс КП «Міський водоканал» їх не передано, оскільки з подання народного депутата було вилучено документи в управління капітального будівництва та у підрядної організації, яка здійснювала реконструкцію, – зазначив директор «Міського водоканалу» Сергій Кузнєцов. – Хочу наголосити: підрядна організація виграє у правоохоронців суди. Тож ніяких зловживань не було! Але об’єкт нам досі не передано, і міське комунальне підприємство не може його в повній мірі обслуговувати!

Керівники міста запросили народного депутата Владислава Голуба особисто побувати на очисних спорудах (а також на інших об’єктах, які його цікавлять), щоб ознайомитися з тим, як вони працюють і чого їм бракує для повноцінної роботи.

Хронологічно останнім було провадження, пов’язане з каналізаційним колектором у Золотоноші. Колектор – старий і аварійний, він несе реальну загрозу здоров’ю і благополуччю золотонісців. Реконструкція цього об’єкту поділена на черги, і до кінця минулого року планувалося завершити роботи по першій черзі. Але бюджетні кошти надійшли пізніше, ніж передбачалося, холодна пора року розпочалася раніше, ніж зазвичай. Через це міській владі довелося внести корективи у виконання робіт, і більше 7 млн грн було повернуто в бюджет.

Історія із роботами на колекторі – дуже показова.

– Тендерна процедура проходила дуже важко, – розповів директор КП «Міський водоканал» Сергій Кузнєцов. – Її контролювали всі, хто тільки міг. Одна із фірм подала скаргу до Антимонопольного комітету, через що проведення тендеру було затримане на 22 дні. У день розгляду скарги фірма її забрала, хоча заплатила за розгляд 15 тисяч гривень.

У керівництві Золотоноші розуміли, що це робиться для того, щоб затягнути час і змусити наприкінці року або повернути виділені кошти в бюджет, або закрити акти виконаних робіт ще до того, як ці роботи були б насправді виконані. Це було б серйозним порушенням закону.

Але закон не забороняє виконавцю робіт розпочати їх ще до того, як буде підписано угоду. Тому як тільки стало відомо, хто переміг у тендері, проведеному за системою «Прозорро», ще до розблокування системи й до підписання договору переможець розпочав роботи. Опоненти золотоніської влади трактували це як фінансове порушення й розтрату бюджетних коштів. Було зроблено подання на відкриття кримінального провадження, хоч жодної копійки бюджетних коштів виконавцю робіт на той час заплачено не було.

Роботи на колекторі наразі добігають кінця, але остаточний розрахунок за них відбудеться лише тоді, коли буде підписано акти виконаних робіт.

«Я це розцінюю як паніку»

– Кримінальне провадження по вигаданих «зловживаннях» із цим об’єктом було розпочато... за два тижні до підписання угоди з виконавцем. І зараз ніхто не згадує, що відбулося коригування виконання робіт, що частину коштів було повернуто в бюджет, що акти виконаних робіт укладено тільки за фактично виконаними роботами. Зате звучить інформація, яку вважає за доцільне поширювати народний депутат, – дивується Віталій Войцехівський. – На жаль, ця інформація не відповідає дійсності. Вже є позовні заяви до суду щодо її спростування. Ми не вимагаємо жодних відшкодувань, лише просимо спростувати неправдиві заяви. На сьогодні жодне (!) кримінальне провадження, яке було порушене з ініціативи нардепа, не потрапило до суду. І це логічно, оскільки ніякого складу злочину немає!

Перший заступник Войцехівського Олег Масло із жалем констатує, що заяви нардепа завдають серйозної шкоди репутації керівників міста.

– Я народився і виріс у Золотоноші. Зараз, коли я спілкуюся із деякими знайомими, то бачу зміну в їхньому ставленні до мене. Вони думають: «Якщо проти вас порушено кримінальну справу, то ви винні!» – каже Олег Масло. – Уявіть собі ситуацію: о півсьомої ранку в будинок, де живе моя мама, приходить вісім осіб, щоб робити обшук. І що характерно, шукали документи, які... майже за два тижні перед тим на вимогу прокуратури було офіційно передано правоохоронцям.

Віталій Войцехівський вважає, що причиною ситуації, яка склалася, є неправильне розуміння Владиславом Голубом, людиною ще молодою і не дуже досвідченою, результатів парламентських виборів 2014 року. На тих виборах Владислав Володимирович переміг у багатьох населених пунктах округу, але у Золотоноші більше голосів набрав попередній нардеп Леонід Даценко.

– У мене була чітка позиція – не підтримувати жодного з кандидатів! – наголосив мер.

На думку Віталія Войцехівського, саме ця обставина могла викликати своєрідне ставлення молодого депутата до міської влади Золотоноші.

– Я це розцінюю як паніку. Коли почали багато говорити про дострокові парламентські вибори, нардеп почав говорити про дострокові перевибори в Золотоноші, – зазначив Віталій Войцехівський. – Очевидно, він розуміє, що у нього в Золотоноші немає «кишенькового» міського голови і «кишенькової» міської ради.

Цікаво, що навіть прес-конференцію Войцехівського в Черкасах намагалися зірвати – до деяких ЗМІ зателефонували й повідомили, що вона, мовляв, скасовується.

– Були й прямі погрози на мою адресу, – додав Войцехівський. – Тому я не виключаю й інших провокацій.

Наголосивши, що він не бажає створювати жодної конкуренції нардепу і не братиме участі в парламентських виборах, Войцехівський закликав Голуба припинити протистояння й включатися у розв’язання проблем жителів Золотоноші.

– У нас із Леонідом Даценком були не дуже прості стосунки, і ми в багатьох питаннях розходилися. Але ми мали можливість часто зустрічатися, зокрема – під час різноманітних міських заходів. Ми спілкувалися, обговорювали проблеми міста, – пригадує Віталій Войцехівський. – На жаль, по-іншому йдуть справи зараз. Жителі міста не мають можливості зустрітися зі своїм нинішнім обранцем. Коли він приїжджає, то зустрічається лише з тими, з ким домовився зарані.

Разом із тим, учасники прес-конференції зауважили, що надмірна увага з боку Владислава Голуба змушує бути дуже уважними до своєї роботи. «Навіть там, де ми могли б зробити помилку, ми її не зробимо», – жартували вони. Погано лише, що «сприяння» народного депутата настільки наполегливе, що може паралізувати будь-яку конструктивну роботу на благо міста.

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