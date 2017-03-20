П’ять причин, чому Черкаси залишились без асфальту на головній вулиці міста

Артур ПРІХНО Резонанс

«Постапокаліпсис, атракціон, майже Венеція», - так черкащани жартують над головною вулицею Черкас – бульваром Шевченка, який у листопаді минулого року в прямому сенсі слова залишився без асфальту. «Прочерк» вирішив пригадати, з чого починався багатостраждальний ремонт бульвару та визначив основні причини того, що окраса міста перетворилась на його найпроблемнішу ділянку.





Причина перша «Довго запрягали»

27 серпня 2016 року Черкаська міськрада вирішила дати початок великому ремонту – оголосила тендер через систему «Прозорро» на закупівлі послуги з ремонту бульвару Шевченка. Одним із двох підрядників, які висловили бажання відремонтувати головну вулицю Черкас, була і фірма «Укрєвробуд 2013».

Тендер уже підходив до завершення, коли 9 вересня міська влада «одумалась». Виявляється, черкаський бульвар Шевченка зовсім не потребує ремонту і тендер потрібно скасовувати. Що і зробили. Причина – «відсутність потреби у закупівлі».

Необхідність відремонтувати таки головну вулицю міста з’являється знову 13 вересня, коли оголошують повторний тендер. При цьому в документах фірми «Укрєвробуд 2013» прослідковуються виправлення. Що б це могло значити?

- Скоріш за все, потрібно було, аби тендер виграла саме ця фірма, - припускає координатор центру компетенцій ДП «Прозорро» в Черкаській області Артур Чемерис. – На перший тендер вони подали неправильно оформлені документи, і по факту, мали б програти тендер. Єдиний спосіб вийти із цієї ситуації – скасувати торги. За законом, причин для цього є кілька. Перша – це відмова усіх учасників. Друга – дискваліфікація. Оскільки дискваліфікувати іншого учасника тендеру не було за що, то вирішили скасувати через «відсутність потреби в закупівлі». Це був єдиний реальний привід.

Потім, коли документи вже були виправлені, «Укрєвробуд 2013» без проблем виграв тендер, оскільки мав дешевшу пропозицію, ніж конкурент.

Директор департаменту архітектури, містобудування та інспектування Артур Савін тоді наголошував, що міська влада вирішила посилити вимоги до підрядника.

- Коли наші підрядники виконують роботи, то є нарікання від технагляду, що підрядники не в повному обсязі декларують техніку. У заявці ми посилюємо вимоги до підрядника. У документації передбачена наявність певної техніки. У нас були нарікання зі сторони громадських активістів, що ми нібито робимо занадто жорсткі вимоги до тендерів. Але практика показує, що так треба робити, бо потім виникають питання, - говорив Савін.

Артур Чемерис говорить, якби переможця визначили відразу, без перенесення торгів, то угоду підписали б уже у вересні, а відповідно, і роботи б почали раніше. Однак, справа затягнулась і 40-мільйонну угоду було підписано аж 25 жовтня.

Причина друга «Швидко не поїхали»

Встигнути провести підготовчі роботи до початку зими було завданням непростим, адже часу залишалось дуже мало.

Артур Чемерис, аналізуючи ситуацію, припускає, що для того, аби швидко виконати необхідні роботи, підрядник просто не мав необхідної техніки.

- Можливо, вони просто розраховували, що хтось їм підставить дружнє плече і допоможе з технікою. Однак, цього не сталося. Інакше як пояснити, що в документах при подачі заявки на тендер були зазначені усі необхідні одиниці техніки, а по факту працювали лише кілька працівників з лопатами і вантажівкою?

За це міський голова тоді навіть «жорстко» покарав підрядника:

- Оскільки підрядник, котрий виграв тендер на ремонт головної вулиці міста, в терміни виконання робіт не вклався, то після проведення консервації за власний кошт здійснить ямковий ремонт. Крім того, в якості компенсації за незручності, які викликала затримка ремонту дороги та тротуарів як у водіїв, так і в пішоходів, підрядник пообіцяв – знову ж таки за власний кошт – до Нового року покласти вирівнюючий шар асфальту і привести до ладу тротуари. Решту робіт по бульвару Шевченка буде виконано вже весною», – зазначав 14 грудня минулого року Анатолій Бондаренко.

Проте, до Нового року ніхто такого довгоочікуваного асфальтного покриття так і не поклав. Чому? Бо є третя причина.

Причина третя «Чомусь узимку пішов сніг»

На наступний день після недалекоглядної, як виявилось, обіцянки мера, зовсім «неочікувано» 15 грудня пішов сніг.

«Черкаси. 22.42 на вулиці -4, іде сніг, а вони «скирдують»2, вибачте – кладуть асфальт по бульвару Шевченка», - писав тоді журналіст Вадим Комаров про працівників, які клали асфальт, незважаючи на погодні умови.

Черкащани відразу ж відреагували скептичними коментарями:

Вже після того, як сніг розтанув, він «забрав із собою» і нечисельні залишки асфальту.

У січні Артур Савін повідомляв, що завершити заплановані роботи «Укрєвробуду» завадили «примхи погоди».

На головній вулиці Черкас почали, у прямому сенсі слова, застрягати тролейбуси та маршрутки. Тролейбусники, за повідомленням представника громадської ради КП «Черкасиелектротранс», хотіли навіть виходити на протест проти влади. Хоча цю інформацію у міськраді швиденько спростували, мовляв тролейбусників усе влаштовує.

Один із автовласників, який на своєму автомобілі втрапив у яму і пошкодив два колеса, написав відповідну скаргу на дорожників. Тих покарали, але жодної компенсації водій не отримав.

У свою чергу міський голова Анатолій Бондаренко запевняв, що фрагмент бульвару можна відремонтувати за 3 тижні, але для цього необхідні сприятливі погодні умови.

Пізніше на своїй прес-конференції він сказав, що відповідальність за зруйноване дорожнє покриття у центральній частині бульвару Шевченка лежить і на міській владі, і на підряднику.

– Крім того, підвела і погода, – додав міський голова.

Причина четверта «Щебінь не допоміг»

Зранку 23 лютого на бульварі Шевченка черкащани помітили тракторець, який робив щось схоже на аварійний ремонт.

Тоді Артур Савін пояснив:

- Проходять елементарні підготовчі роботи, щоб провести комплекс заходів, аби хоч якось виправити ситуацію з ямами, які вимило водою, щоб по бульвару можна було проїхати. Плануємо хоча б засипати відсівом ті ями, які утворилися в результаті нинішніх погодніх умов. Маємо ще тиждень, максимум два, до більш сприятливої погоди. Все, що підрядник зараз може зробити — це використати спеціальну щебневу суміш.

Та щебінь створив нову проблему для черкащан. З потеплінням над бульваром Шевченка утворилась суцільна хмара з пилу, який осідає на тротуарі, прилеглих будівлях, і звичайно, перехожих. Цим же пилом і дихають черкащани. Через це вони навіть залишають оригінальні привіти владі на лавочках:

Причина п’ята «Нікуди спішити»

Як зазначається в угоді з підрядником, кінцевий термін виконання робіт – 31 грудня 2017 року. Тобто,ще більше ніж 8 місяців є у підрядника, щоб виконати усі умови договору і спокійно здати роботу, на яку витратили 40 млн грн. черкащан.

Тут же можна пригадати «мега жорстоке» покарання для підрядника від влади за несвоєчасне відпрацювання авансу. (Якби це було відео, то тут мав з’явитись напис «Приберіть дітей від екранів»).

100 тис. грн. штрафу за несвоєчасне використання майже 4 млн гривень авансу! Чи є це покаранням для фірми, яка виконує замовлення на 40 млн грн. і яка залишила без головної вулиці обласний центр?

Враховуючи такі санкції за невиконання договору, навряд чи можна сподіватись, що бульвар найближчим часом буде з нормальним асфальтом, навіть попри численні обіцянки влади.

Міський голова Анатолій Бондаренко 16 березня в коментарі телеканалу «ВІККА» говорив, що дорожні роботи на бульварі Шевченка досі не проводять, бо температура не дозволяє – вона занадто низька.

Тут виникає питання, невже у грудні, коли підрядник мав покласти вирівнюючий шар асфальту і привести до ладу тротуари, температура була вищою?

Як розповіли «Прочерку» у Черкаському гідрометцентрі, весна нинішнього року рання. З 22 лютого простежується плюсова середньодобова температура.

- Таким чином, температуру, яка цього року була вже у кінці лютого, минулих років можна було спостерігати лише у середині березня, - говорять метеорологи.

Погода ніби вибачається перед дорожниками за зимовий холод, проте ті не поспішають цим користуватись.





І наостанок маленький прогноз

Рано чи пізно, бульвар Шевченка таки відремонтують: покладуть нове асфальтне покриття, проведуть ремонт каналізації, переобладнають мережу освітлення і урочисто відкриють новий, відремонтований бульвар. Міська влада подякує черкащанам за терпіння і скаже, що це було складно, але вони впорались. А кілька місяців з понівеченим центром міста згодом забудуться. Та і про очевидно дивний процес обрання підрядника теж мало хто згадає. Та все ж таки, довіра до влади від черкащан завдяки цьому багатостраждальному ремонту, очевидно, значно знизилась…

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