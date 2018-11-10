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Сміляни висловили своє обурення холодом в оселях на народному вічі й прийшли на сесію міськради

10 листопада 2018, 15:21 ПРОЧЕРК Резонанс / Черкаські новини

Сотні смілян зібралися учора ввечері на народне віче біля приміщення міськради, щоб обговорити проблему теплопостачання в своїх оселях і високі (значно вищі, ніж у Черкасах) ціни на опалення.

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Критична ситуація у місті

7 листопада в Смілі відбулося позачергове засідання комісії з питань техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє Smila Svit, міський голова Олексій Цибко поінформував, що КП «Смілакомунтеплоенерго» на даний момент не може подавати тепло в оселі містян, відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, недостатньо коштів на закупівлю газу. Без теплопостачання залишаються 139 багатоповерхових будинків – близько 13 тис. квартир, 13 загальноосвітніх шкіл, 2 школи-інтернати з постійним перебуванням дітей, 13 дошкільних закладів, із них – 3 з нічним перебуванням дітей та 7 закладів охорони здоров’я із них – 4 лікарні з цілодобовим перебуванням хворих. Температурний режим в приміщеннях вже не відповідає санітарним нормам.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Наталія Незнанова повідомила, що на сьогодні процент захворюваності у загальноосвітніх школах – 7%, у дошкільних навчальних закладах – 4%. Нині у дошкільних навчальних закладах для обігріву приміщень використовують обігрівачі, у загальноосвітніх школах навчання відбуваються із скороченням тривалості уроків до 30-ти хвилин. У зв’язку з відсутністю теплопостачання керівники навчальних закладів міста готові призупинити освітній процес з 12 листопада у закладах загальної середньої освіти та продовжити навчати дітей дистанційно до подачі тепла, за винятком дошкільних навчальних закладів.

В.о. начальника відділу охорони здоров’я Максим Журавель проінформував, що у лікувальних закладах міста температурний режим не відповідає нормі. Провітрювання приміщень не проводиться, все це не сприяє одужанню пацієнтів, що перебувають у лікувальних закладах та може призвести до епідускладнень із захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей та медперсоналу.

Керівник КП «Смілакомунтеплоенерго» Ігор Ройко повідомив, що підприємство на сьогодні має 2.6 млн. грн. на закупівлю лімітів газу у ТОВ «Євроенерготрейд» м.Черкаси, цих коштів має вистачити приблизно на 10 діб роботи котелень.

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Заслухавши надану інформацію комісія з питань ТЕБ та НС вирішила, що з 12 листопада управління освіти, молоді та спорту має припинити освітній процес у загальноосвітніх начальних закладах (крім ЗОШ №10, №12) та продовжити навчати дітей дистанційно до подачі тепла.

Головним розпорядникам коштів доручено негайно профінансувати авансові платежі на оплату послуг з теплопостачання у межах бюджетних призначень. «Смілакомунтеплоенерго» має вжити необхідних заходів щодо перерахунку наявних коштів постачальнику газу для придбання блакитного палива.

Народ обурений

Наразі є два звернення від народних депутатів до Президента і до Прем’єр-міністра України про те, що Сміла близька до соціального вибуху.

На віче, яке відбулося в п’ятницю, було вирішено почекати до понеділка. Якщо до того часу в оселі смілян не буде подано, організатори мітингу закликали громаду зібратися вранці на центральній площі, щоб «перейти до радикальних дій».

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Частина учасників мітингу вимагали негайної відставки міськради та керівництва Сміли.

Як повідомляє «Підслухано в Смілі», ніхто з керівників Сміли на віче не прийшов.

Натомість, велика група смілян прийшла на сесію міської ради. Обурені люди демонстрували готовність до рішучих дій.

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Ситуація у місті залишається напруженою.

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