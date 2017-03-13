Черкащани у соцмережі хваляться підсніжниками

Справжній «бум» на фотографії із під сніжниками виник у соціальній мережі. Черкащани масово викладають фото із Холодного Яру, який став ледь не найпопулярнішим місцем серед жителів області останнім часом. Причина тому – велика кількість розквітлих підсніжників.





Депутат Черкаської міськади Андрій Куча милувався підсніжниками разом зі своїми друзями:

«Неймовірний день в чудовій компанії друзів та підсніжників», - прокоментував викладені фото Куча.











Черкаську журналістку Єлєну Щепак весняний Холодний Яр надихнув на цитування у Фейсбуці вірша Юрія Іздрика:

«на кордонах весни розгорається літо

чорна кіптява плюс золотистий пилок

вже на сотні іде порахунок убитих

а над прірвою й далі лиш ветхий місток»...

Діляться своїми весняними фотографіями і журналістки видання «Вичерпно».





Представниця Українського інституту національної пам’яті Зоя Бойченко теж поділилась своїм фото.

«Як справжній воїн: суворий, войовничий, а часом такий романтичний - Холодний Яр», - підписала світлину Зоя.

Однак, трапляються і такі люди, які хочуть не тільки сфотографуватись із підсніжниками, а й зірвати їх.

Як повідомляв «Прочерк» раніше, Червонокнижний «складчастий підсніжник» цьогоріч квітує на 5-ти локаціях у Холодному Яру. До щорічної акції захисту квітів долучилися понад 70 студентів ЧНУ ім. Б. Хмельницького, представники НК «Азов» та інші небайдужі волонтери.

8 березня у Холодному Яру виник конфлікт. На території острівного локалітету підсніжника складчастого «свободівці» виявили порушників, які рвали червонокнижну рослину. Після того, як націоналісти зробили їм зауваження порушники пішли на конфлікт.

«Коротко про 8-ме березня: два розрубаних колеса, неймовірні підсніжники, сутичка з хамовитими недобраконьєрами, захід сонця у Холодному Яру», - прокоментував ті події депутат облради Юрій Ботнар.

«Прогулюючись лісом ми почули як неподалік від нас люди щось говорять про те, що підсніжники можна рвати й нічого за це не буде. Коли ми підійшли до цієї компанії, то ними було вже зірвано два десятки квітів. Зробивши зауваження, ми вирішили покликати екологічних інспекторів для фіксації правопорушення та подальшого стягнення з порушників штрафу. Поки ми чекали інспекторів один чоловік почав викликати нас на конфлікт і намагався його перевести зі словесного в фізичний. Звісно ж ми не піддавалися на провокацію», − розповів про ситуацію Андрій Куча.

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