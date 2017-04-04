Як «вічні» малюнки впливають на ваше здоров’я?

Марина Клімчук Таблоїд

Останнім часом стало модно прикрашати своє тіло різноманітними малюнками. І знаєте, «Синій кит» тут ні до чого. Я говорю про татуювання, які сьогодні зайняли особливе місце у житті молоді. Тепер уже чи не кожен другий ходить з безліччю картинок на своєму тілі: від якихось символічних до написів (дуже часто імен своїх коханих або улюблених коротких цитат). Хтось хоче виділитися з натовпу, а хтось наносить на своє тіло особливий для себе символ. Адже тепер для молоді це так важливо. А чи знаємо ми, як татуювання впливає на психічне та фізичне здоров`я людини?





Фізичний аспект

Вікторія, лікар-дерматолог Черкаського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, розповідає, що особливої шкоди татуювання для здоров’я не несе. На шкіру негативно впливають барвники. Вони можуть викликати алергію. Особливо лікар зазначила, що варто стежити за чистотою та стерильністю предметів нанесення татуювання, щоб не заразитися гепатитом чи СНІДом.

Психологічний аспект

Про психологічний стан людини нам розповіла кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки і психології ЧНУ ім. Б. Хмельницького Інна Лук'янець:

«Треба пам'ятати, що символи мають великий вплив на нашу психіку і її несвідоме, тому багато символів може мати деструктивний і часто небезпечний вплив як на психічний, так і фізичний стан людини. Якщо говорити конкретно про психологічне здоров'я людей з татуюванням, то вони можуть не відрізнятися від решти людей. Але є один глибинний складний механізм у цьому процесі. Досить часто певний зміст татуювань або їхня велика кількість (залежність) свідчать про внутрішню агресію людини, котра спрямована не на соціум, а на себе. Це аутоагресія. Людина в собі щось не приймає, карає себе за щось і відповідно щоразу намагається причиняти собі біль. Це процеси на рівні несвідомого, свідчать по наявність глибинно психологічних проблем. Також, за тими чи тим тату можна скласти психологічний портрет людини, її внутрішні прагнення і особливості. Всі сюжети татуювань засновані на мові символів, а будь-який символ має кілька значень. Саме тому часто татуювання відображають бажання власників, які намагаються змінити власний характер і спосіб життя з допомогою нанесених на шкіру символів».

Також Лук'янець розповіла, що деякі символи на тілі можуть спровокувати суїцид. Якщо людина вже ж надумала, що саме вона хоче зробити варто вивчити всі значення цього малюнку. Що стосується суспільства, то зараз воно більш толерантне, ніж раніше. Пані Інна наголосила, що людині, яка, все ж таки, зробила татуювання, не варто реагувати на негативні відгуки суспільства, і не треба пояснювати свій вчинок. Важливо, щоб людина почувала себе впевнено й комфортно.

Як обрати правильного майстра?

Роман Регурецький вже більше п’яти років працює у сфері «малюнків на тілі». Він розповів нам про шкоду для здоров’я:

- Татуювання шкодить здоров’ю, якщо його робить «майстер», а не майстер. Якщо він не дотримується чи вважає, що дотримується (але при цьому не використовує всі потрібні стерилізатори-обладнання), то "підписує" своїх клієнтів і себе майже 100% зараженню. Якщо робити тату у профі, то все проходить як потрібно.

Регурецький дав кілька порад, як обрати тату-майстра, щоб не нашкодити своєму тілу та психологічному здоров’ю:

- Перш за все - не поспішати. Варто пам’ятати, що татуювання - це на все життя.

- Окрім порад від друзів чи форумів міста використовувати власні очі і голову, оскільки «дешево і швидко» - це не якісно.

- Шукайте в гуглі, відбираєте декількох спеціалістів. Визначаєте, який підійде по задуманій стилістиці. Оскільки великою помилкою є просити виконати майстра, який працює, наприклад, в графіці, виконати реалістичне зображення чи навпаки.

- Поспілкуватися з майстром і дізнатися, як він проводить процедуру.

- Слідкувати за чистотою та стерильністю матеріалів.

Марина Клімчук

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