«Между нами тает лед»: Секретар міськради станцював в ефірі (ВІДЕО)

Секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький в ефірі телеканалу «ВІККА» виконав танцювальні рухи під пісню гурту Грибы «Тает лёд» (2017).







Відео з танцем виставила у «Фейсбуці» редактор телеканалу Олена Берестенко.

«ЕКСКЛЮЗИВ! блейк і верхній брейк від Олександра Радуцького! Уперше в студії «ВІККА-новин»!» – повідомила журналістка.

Відео на момент публікації набрало 216 лайків і 43 поширення.

«Я 3-ій раз передивляюся, Олександре Романовичу, ви – неперевершений», – пише журналістка сайту «Про все» Ольга Компанієць.

«Схоже, Олександр Радуцький готується до зйомок індійського кіно в Черкасах», – припустив журналіст сайту «Інфоміст» Сергій Макаренко, маючи на увазі нещодавній приїзд в Черкаси представників Республіки Індії.

У коментарях багато людей висловлювали захоплення такій витівці, а сам Олександр Романович пообіцяв активісту Роману Ганзевичу наступного разу заспівати «Рідна мати моя»…

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