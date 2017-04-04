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«Между нами тает лед»: Секретар міськради станцював в ефірі (ВІДЕО)

04 квітня 2017, 13:19 ПРОЧЕРК Таблоїд

Секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький в ефірі телеканалу «ВІККА» виконав танцювальні рухи під пісню гурту Грибы «Тает лёд» (2017).

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Відео з танцем виставила у «Фейсбуці» редактор телеканалу Олена Берестенко.

«ЕКСКЛЮЗИВ! блейк і верхній брейк від Олександра Радуцького! Уперше в студії «ВІККА-новин»!» – повідомила журналістка.

Відео на момент публікації набрало 216 лайків і 43 поширення.

«Я 3-ій раз передивляюся, Олександре Романовичу, ви – неперевершений», – пише журналістка сайту «Про все» Ольга Компанієць.

«Схоже, Олександр Радуцький готується до зйомок індійського кіно в Черкасах», – припустив журналіст сайту «Інфоміст» Сергій Макаренко, маючи на увазі нещодавній приїзд в Черкаси представників Республіки Індії.

У коментарях багато людей висловлювали захоплення такій витівці, а сам Олександр Романович пообіцяв активісту Роману Ганзевичу наступного разу заспівати «Рідна мати моя»…

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Коментарі  

 
+23 #4 Брейкун 04.04.2017 15:06
Це саме те, чим він повинен займатися. Йшов би вже з мерії.
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+23 #3 РЕМЕЗОВА 04.04.2017 14:45
ОТ КЛОУН НАСТОРЯЩИЙ...
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+20 #2 костя 04.04.2017 13:26
йома-йо....
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+25 #1 Водолаз 04.04.2017 13:24
круто,а проблеми міста вже вирішили?
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