Розвага і заробіток: черкащанка стала зіркою YouTube

Своє захоплення 36-річна черкащанка називає улюбленим хобі та вже не уявляє життя без відеоблогерства. Знімати та коментувати відео почала ще тоді, коли мережі YouTube взагалі не було, а інтернет був закордонною надсучасною технологією. Навіть мобільні телефони були далеко не у всіх.
"Це був 2003 рік. Маша була зовсім маленькою. Один із перших записів, де я щось розповідаю, було знято на відеокамеру старого зразка. Це було суто домашнє відео, але, як не дивно, у блогерському стилі. Це були сюжети про те, як ми купили трьох каченят і вигулювали їх на пляжі у мікрорайоні Митниця", – розповідає Вікторія Черниш.
Каже, що перша популярність до неї прийшла завдяки доньці Маші та домашнім улюбленцям.
"Коли доньці було десь 12 років, вона почала знімати та викладати відео в YouTube. Я на той час залюбки знімала та монтувала домашні свята, сімейні моменти. Зняла якось відео з Машею. У кадр потрапив наш папуга Тоша. Він забавний. Залила відео в інтернет і під ним почали з’являтися коментарі. Писали діти. Просили викласти ще відео з папужкою", – розповідає черкащанка.
Потім відеогероєм став хом’як та равлики. Першими глядачами були діти, а порадником у блогерській справі донька. Якось вони влаштували між собою змагання "Пухлий кролик".
"Суть цього "челенджу" – по черзі запихати за щоки зефір і казати "пухлий кролик". Виграє той, у кого поміститься за щоками більше припасів. Ми бавилися і були схожі з повними щоками на хом’яків. Це був один з наших перших записів, зроблений спеціально для відеоканалу", – пригадує Вікторія.
Крім доньки, героїнею її сюжетів є мама Тетяна Володимірівна. Черкащанка зізнається, що відеоблог позбавляє комплексів. Хоча з цим у їхньої родини проблем особливо не було, адже всі вони – люди творчі. Жінок об’єднують не тільки родинні зв’язки, а й спільна справа.
"Ми з мамою тренери, хореографи. Я займалася танцями та виступала на сцені з 4-х років. Коли навчалася у старших класах, то вже проводила заняття у дітей. Маша теж танцює і зараз поїхала до Києва навчатися на хореографа", – розповідає черкащанка.
Тренуванням та своїм вихованцям вона присвятила окремий канал на YouTube.
"Я знімала тренування дівчат. Робила це здебільшого для них самих та їхніх батьків. У коментарях під відео мене запитували, як краще сісти на шпагат, покращити розтяжку. Тож почала робити відео з такими порадами", – каже Вікторія.
Вона радіє, що її досвід допомагає іншим. Мотивує їх.
Найбільш популярним відео блогерки став запис "Як зробити собі укол не боляче". У ньому Вікторія пояснює, як самому зробити собі укол і на власному ж тілі демонструє навички. Цей лайфхак набрав майже 2 мільйони переглядів, що стало несподіванкою і для самої Вікторії.
"Є ще кулінарний канал "Не люблю готувати", бо я дійсно не люблю готувати. Тому останнім часом на ньому рідко з’являється нове відео", – розповідає черкащанка.
Більше 600 тисяч переглядів набрало відео про сльози Маші "Лікар сказав – операція".
"Колись у доньки були проблеми з коліном і йшла мова про операцію. Я зняла відео, як вона ридала. Це був сміх крізь сльози. Бо вона знала, що я її знімаю. Це відео прославилося тим, що люди почали писати, що я ненормальна мати. Дорікали, як так можна – знімати дитину, коли у неї горе, коли вона плаче. Але багато хто не знає, як ми до цього ставимося і що для нас це нормально", – пояснює блогерка.
Є в архівах Вікторії відео, яке змушує досі плакати і її саму.
"У нас була собака Хелсі породи ретривер. У деяких відео вона потрапляла у кадр. Пес трагічно загинув і в пам’ять про нього я змонтувала відео "Усі собаки потрапляють до раю". Проплакала весь час, поки монтувала", – зазначає черкащанка.
Загалом на такому хобі, як у Вікторії, можна ще й заробляти гроші. Прибуток залежить від популярності каналу. Можна отримувати прибуток з реклами. За відповідну кількість переглядів своїм блогерам платить і сама компанія Youtube.
"За 1 мільйон переглядів виплачують від 70 до 200 доларів. Виплата залежить від місяця та деяких інших умов. Я виставляю відео нерегулярно. Але в Україні є блогери, які досить добре заробляють на своїх каналах", – пояснює фінансовий бік інтернет-розваги черкащанка.
Вона дуже жалкує, що деякі моменти життя не вдалося відзняти.
"Я запеклий рибалка. Ми з сім’єю любимо влітку виїжджати на дніпровські острови. Якось не дуже далеко від берега побачили рибу, яка вистрибала з води. Подумала, що вона може бути поранена гвинтом яхти. Спрацював інстинкт мисливця: я взяла надувний матрац і поплила на ньому її ловити, – пригадує кумедний випадок черкащанка. – Рідні дуже сміялися з мене. Плавала за рибою, намагаючись схопити руками, хвилин із 40. Врешті спіймала. Це був короп довжиною приблизно 40 сантиметрів. Я доплила з ним до берега, притискаючись підборіддям до матрацу".
Блогерство займає 80% вільного часу Вікторії. Більша частина іде на монтування сюжетів. По корисні поради до відомої в Youtube черкащанки вже звертаються блогери-початківці, а глядачі пишуть теплі листи. Навіть запрошують до себе у гості. При достатньо відвертих життєвих відеороликах та сімейних сюжетах Вікторія зазначає, що певна частина життя має залишатися за кадром. Зокрема і заради власної безпеки.
"У житті я така ж, як і у відеокамері. Але моє життя – це не тільки хом’ячки та папуги. Є особиста частина, яка не для соцмереж", – пояснює одне зі своїх правил черкаська інтернет-зірка.