Розвага і заробіток: черкащанка стала зіркою YouTube

Як зробити собі укол, зібрати валізу, сісти на шпагат, піклуватися про домашніх тварин та перетворити звичайний день на розвагу. Все це та багато іншого черкащанка Вікторія Черниш знімала на відео та викладала в інтернеті протягом останніх чотирьох років. Так вона стала відомим блогером на YouTube. Її відеоканали вже набрали близько 30 мільйонів переглядів та лише на одному з них вона має більш ніж 43 тисячі підписників. Головні герої її записів ­– вона сама, її 16-річна донька та домашні тварини. Про особливості публічного життя, заробітки в інтернеті та те, що залишається за кадром, інтернет-зірка розповіла кореспонденту сайту vikka.ua.



Своє захоплення 36-річна черкащанка називає улюбленим хобі та вже не уявляє життя без відеоблогерства. Знімати та коментувати відео почала ще тоді, коли мережі YouTube взагалі не було, а інтернет був закордонною надсучасною технологією. Навіть мобільні телефони були далеко не у всіх.

"Це був 2003 рік. Маша була зовсім маленькою. Один із перших записів, де я щось розповідаю, було знято на відеокамеру старого зразка. Це було суто домашнє відео, але, як не дивно, у блогерському стилі. Це були сюжети про те, як ми купили трьох каченят і вигулювали їх на пляжі у мікрорайоні Митниця", – розповідає Вікторія Черниш.

Каже, що перша популярність до неї прийшла завдяки доньці Маші та домашнім улюбленцям.

"Коли доньці було десь 12 років, вона почала знімати та викладати відео в YouTube. Я на той час залюбки знімала та монтувала домашні свята, сімейні моменти. Зняла якось відео з Машею. У кадр потрапив наш папуга Тоша. Він забавний. Залила відео в інтернет і під ним почали з’являтися коментарі. Писали діти. Просили викласти ще відео з папужкою", – розповідає черкащанка.

Потім відеогероєм став хом’як та равлики. Першими глядачами були діти, а порадником у блогерській справі донька. Якось вони влаштували між собою змагання "Пухлий кролик".

"Суть цього "челенджу" – по черзі запихати за щоки зефір і казати "пухлий кролик". Виграє той, у кого поміститься за щоками більше припасів. Ми бавилися і були схожі з повними щоками на хом’яків. Це був один з наших перших записів, зроблений спеціально для відеоканалу", – пригадує Вікторія.

Крім доньки, героїнею її сюжетів є мама Тетяна Володимірівна. Черкащанка зізнається, що відеоблог позбавляє комплексів. Хоча з цим у їхньої родини проблем особливо не було, адже всі вони – люди творчі. Жінок об’єднують не тільки родинні зв’язки, а й спільна справа.

"Ми з мамою тренери, хореографи. Я займалася танцями та виступала на сцені з 4-х років. Коли навчалася у старших класах, то вже проводила заняття у дітей. Маша теж танцює і зараз поїхала до Києва навчатися на хореографа", – розповідає черкащанка.

Тренуванням та своїм вихованцям вона присвятила окремий канал на YouTube.

"Я знімала тренування дівчат. Робила це здебільшого для них самих та їхніх батьків. У коментарях під відео мене запитували, як краще сісти на шпагат, покращити розтяжку. Тож почала робити відео з такими порадами", – каже Вікторія.

Вона радіє, що її досвід допомагає іншим. Мотивує їх.

Найбільш популярним відео блогерки став запис "Як зробити собі укол не боляче". У ньому Вікторія пояснює, як самому зробити собі укол і на власному ж тілі демонструє навички. Цей лайфхак набрав майже 2 мільйони переглядів, що стало несподіванкою і для самої Вікторії.

"Є ще кулінарний канал "Не люблю готувати", бо я дійсно не люблю готувати. Тому останнім часом на ньому рідко з’являється нове відео", – розповідає черкащанка.

Більше 600 тисяч переглядів набрало відео про сльози Маші "Лікар сказав – операція".

"Колись у доньки були проблеми з коліном і йшла мова про операцію. Я зняла відео, як вона ридала. Це був сміх крізь сльози. Бо вона знала, що я її знімаю. Це відео прославилося тим, що люди почали писати, що я ненормальна мати. Дорікали, як так можна – знімати дитину, коли у неї горе, коли вона плаче. Але багато хто не знає, як ми до цього ставимося і що для нас це нормально", – пояснює блогерка.

Є в архівах Вікторії відео, яке змушує досі плакати і її саму.

"У нас була собака Хелсі породи ретривер. У деяких відео вона потрапляла у кадр. Пес трагічно загинув і в пам’ять про нього я змонтувала відео "Усі собаки потрапляють до раю". Проплакала весь час, поки монтувала", – зазначає черкащанка.

Загалом на такому хобі, як у Вікторії, можна ще й заробляти гроші. Прибуток залежить від популярності каналу. Можна отримувати прибуток з реклами. За відповідну кількість переглядів своїм блогерам платить і сама компанія Youtube.

"За 1 мільйон переглядів виплачують від 70 до 200 доларів. Виплата залежить від місяця та деяких інших умов. Я виставляю відео нерегулярно. Але в Україні є блогери, які досить добре заробляють на своїх каналах", – пояснює фінансовий бік інтернет-розваги черкащанка.

Вона дуже жалкує, що деякі моменти життя не вдалося відзняти.

"Я запеклий рибалка. Ми з сім’єю любимо влітку виїжджати на дніпровські острови. Якось не дуже далеко від берега побачили рибу, яка вистрибала з води. Подумала, що вона може бути поранена гвинтом яхти. Спрацював інстинкт мисливця: я взяла надувний матрац і поплила на ньому її ловити, – пригадує кумедний випадок черкащанка. – Рідні дуже сміялися з мене. Плавала за рибою, намагаючись схопити руками, хвилин із 40. Врешті спіймала. Це був короп довжиною приблизно 40 сантиметрів. Я доплила з ним до берега, притискаючись підборіддям до матрацу".

Блогерство займає 80% вільного часу Вікторії. Більша частина іде на монтування сюжетів. По корисні поради до відомої в Youtube черкащанки вже звертаються блогери-початківці, а глядачі пишуть теплі листи. Навіть запрошують до себе у гості. При достатньо відвертих життєвих відеороликах та сімейних сюжетах Вікторія зазначає, що певна частина життя має залишатися за кадром. Зокрема і заради власної безпеки.

"У житті я така ж, як і у відеокамері. Але моє життя – це не тільки хом’ячки та папуги. Є особиста частина, яка не для соцмереж", – пояснює одне зі своїх правил черкаська інтернет-зірка.

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