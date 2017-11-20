реклама
5TV

14-річна черкащанка впевнено стартувала у новому сезоні «Голос.Діти»

20 листопада 2017, 15:05 ПРОЧЕРК Таблоїд
Черкащанка Крістіна Жуковська вдало стартувала в новому сезоні програми «Голос.Діти» телеканалу «1+1».

Безымянный

14-річна Крістіна виконала пісню «Ой ти жаворонку» співачки Ілларії. У відповідь на її спів своє крісло розвернув Дмитро Монатік. Відтак дівчина виступатиме в його команді.

– Моя історія дуже пов’язана з моїми предками, – розповіла Крістіна. – Бабуся та прабабуся мого тата, який родом з Умані, дуже добре співали. У них були голоси не такі як усіх – вони лікували, зцілювали. З розповідей мого тата, коли в когось були проблеми чи недуги, вони приходили до бабусь і просили, щоб вони заспівали. Я сподіваюся, що в мене, як і в моїх бабусь чи прабабусь, є здатність лікувати людей голосом. Я готова до експериментів, і сподіваюся, що такий тренер як Дмитро Монатік допоможе мені краще розкрити мій талант.

реклама

Коментарі  

 
+6 #1 Позитив 20.11.2017 15:53
Супер. Гарну українську пісню вибрала і до чудового тренера потрапила.
Україночці з Умані - перемоги на телешоу!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Володимир Бамбула: Про освіту ромів, міфи, ворожіння та баронів (Суботнє інтерв'ю)
Популізм та реформи: як це працює та чи вірно ми рухаємося?
Чого Україні чекати від реформ?
Театр
Loading...