14-річна черкащанка впевнено стартувала у новому сезоні «Голос.Діти»

Черкащанка Крістіна Жуковська вдало стартувала в новому сезоні програми «Голос.Діти» телеканалу «1+1».



14-річна Крістіна виконала пісню «Ой ти жаворонку» співачки Ілларії. У відповідь на її спів своє крісло розвернув Дмитро Монатік. Відтак дівчина виступатиме в його команді.

– Моя історія дуже пов’язана з моїми предками, – розповіла Крістіна. – Бабуся та прабабуся мого тата, який родом з Умані, дуже добре співали. У них були голоси не такі як усіх – вони лікували, зцілювали. З розповідей мого тата, коли в когось були проблеми чи недуги, вони приходили до бабусь і просили, щоб вони заспівали. Я сподіваюся, що в мене, як і в моїх бабусь чи прабабусь, є здатність лікувати людей голосом. Я готова до експериментів, і сподіваюся, що такий тренер як Дмитро Монатік допоможе мені краще розкрити мій талант.

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